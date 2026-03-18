Росія навчає Іран атакувати США та їхніх союзників: нові подробиці

Росія посилила військову співпрацю з Іраном, надаючи стратегічну підтримку у протистоянні зі США та Ізраїлем, повідомляє WSJ з посиланням на анонімні джерела, включаючи високопоставленого представника європейської розвідки.

Іран та Росія. Фото: із відкритих джерел

За даними видання, Москва не лише розширила обмін розвідданими, а й передає Тегерану новітні модифікації ударних дронів "Шахед", розроблені російськими інженерами під час війни проти України. Ці безпілотники отримали покращене керування та точну цілевказівку. Російські військові також дають рекомендації про те, скільки апаратів запускати в одній "хвилі" та на яких висотах.

Крім того, російська сторона надає відомості про розташування американських військових об'єктів на Близькому Сході та об'єктів союзників США. За словами джерел WSJ, подібна підтримка розпочалася з перших днів американської операції, включаючи передачу супутникових знімків.

Аналітики зазначають, що завдяки допомозі Москви Іран зміг вражати радари та інші військові об'єкти США в Йорданії, Бахрейні, Кувейті та Омані. Експерти зазначають, що характер підтримки Тегерану нагадує по суті допомогу, яку західні країни надавали Україні останніми роками.

Співпраця Росії та Ірану викликає тривогу серед західних країн, оскільки вона безпосередньо підвищує загрозу цілеспрямованих ударів по американським інтересам у регіоні.

