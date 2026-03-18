logo_ukra

BTC/USD

73919

ETH/USD

2311.32

USD/UAH

43.95

EUR/UAH

50.64

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Ще місяць тому Путін такого не очікував: за що тепер змагаються Індія та Китай
commentss НОВИНИ Всі новини

Ще місяць тому Путін такого не очікував: за що тепер змагаються Індія та Китай

Після сигналу США ринок хитнувся: Нью-Делі скуповує мільйони барелів, а Азія готується до зростання цін

18 березня 2026, 12:57
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Танкери з російською нафтою почали масово змінювати маршрути безпосередньо під час рейсів: замість Китаю вони прямують до Індії, яка стрімко нарощує закупівлю сировини з РФ. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на дані відстеження судів.

Танкери РФ. Фото: з відкритих джерел

За інформацією видання, як мінімум семеро танкерів переглянули свої пункти призначення вже в дорозі. Один із показових прикладів – судно Aqua Titan, яке везе нафту сорту Urals, завантажену в балтійському порту наприкінці січня. Спочатку танкер мав прибути до китайського порту Річжао, проте в середині березня розгорнувся у водах Південно-Східної Азії і тепер прямує до індійського Нью-Мангалора, куди очікується 21 березня.

Експерти пов'язують різку зміну маршрутів із рішенням США тимчасово послабити обмеження та фактично дати Індії "зелене світло" на збільшення закупівель російської нафти. Ефект виявився миттєвим: за тиждень індійські нафтопереробні компанії придбали близько 30 мільйонів барелів сировини.

Причиною підвищеного попиту є спроба компенсувати перебої з поставками з Близького Сходу на тлі військового загострення навколо Ірану. У умовах російська нафта стає Індії швидким і щодо доступним ресурсом.

Аналітики зазначають, що за Індією до російських поставок можуть повернутися й інші країни, які раніше скоротили імпорт. Зокрема, йдеться про Японію та Південну Корею. Якщо цей тренд посилиться, конкуренція за російську нафту зросте, що може призвести до зростання цін на неї вже у найближчій перспективі.

Росія посилила військову співпрацю з Іраном, надаючи стратегічну підтримку проти США та Ізраїлю, повідомляє WSJ з посиланням на анонімні джерела, включаючи високопоставленого представника європейської розвідки.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-03-18/russian-oil-bound-for-china-is-diverted-as-india-grabs-more
Теги:

Новини

Всі новини