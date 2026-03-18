Ще місяць тому Путін такого не очікував: за що тепер змагаються Індія та Китай

Танкери з російською нафтою почали масово змінювати маршрути безпосередньо під час рейсів: замість Китаю вони прямують до Індії, яка стрімко нарощує закупівлю сировини з РФ. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на дані відстеження судів.

За інформацією видання, як мінімум семеро танкерів переглянули свої пункти призначення вже в дорозі. Один із показових прикладів – судно Aqua Titan, яке везе нафту сорту Urals, завантажену в балтійському порту наприкінці січня. Спочатку танкер мав прибути до китайського порту Річжао, проте в середині березня розгорнувся у водах Південно-Східної Азії і тепер прямує до індійського Нью-Мангалора, куди очікується 21 березня.

Експерти пов'язують різку зміну маршрутів із рішенням США тимчасово послабити обмеження та фактично дати Індії "зелене світло" на збільшення закупівель російської нафти. Ефект виявився миттєвим: за тиждень індійські нафтопереробні компанії придбали близько 30 мільйонів барелів сировини.

Причиною підвищеного попиту є спроба компенсувати перебої з поставками з Близького Сходу на тлі військового загострення навколо Ірану. У умовах російська нафта стає Індії швидким і щодо доступним ресурсом.

Аналітики зазначають, що за Індією до російських поставок можуть повернутися й інші країни, які раніше скоротили імпорт. Зокрема, йдеться про Японію та Південну Корею. Якщо цей тренд посилиться, конкуренція за російську нафту зросте, що може призвести до зростання цін на неї вже у найближчій перспективі.

