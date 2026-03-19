РФ без Starlink: у США розповіли, чи зможуть окупанти далі продовжувати війну

Російські окупаційні війська намагаються компенсувати втрату доступу до системи супутникового зв'язку Starlink, розробляючи альтернативні засоби управління безпілотниками. Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни.

За даними американських експертів та українських військових, окупанти активно використовують БПЛА "Блискавка" для ударів по логістиці Сил оборони на глибині до 40–50 кілометрів від лінії фронту. Ці дрони використовуються не тільки як ударні, а й як транспорт – вони доставляють FPV-безпілотники в тил, де атакують цивільний транспорт та інфраструктуру.

Один із українських захисників, який тримає оборону на Покровському напрямку, повідомив, що його підрозділ знищив понад сотню "Блискавок" лише за три дні. При цьому, за його словами, ефективність цих дронів помітно знизилася після того, як російські сили втратили стабільний доступ до Starlink.

У відповідь Росія намагається перебудувати систему керування. У хід ідуть радіоканали, оптоволоконний зв'язок, а також супутникова інфраструктура, включаючи систему Комета. Однак такі рішення поки що поступаються за швидкістю та стабільністю американської технології.

Незважаючи на це, аналітики зазначають, що навіть менш ефективні альтернативи дають змогу російським військам частково відновити управління безпілотниками. Це створює додаткову загрозу для українського тилу та ускладнює захист логістичних маршрутів, які залишаються однією з ключових цілей атак.

