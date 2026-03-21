Стало известно, сколько территории отбила Украина после того, как РФ потеряла Starlink

Украинские силы добились самых заметных территориальных успехов за последние два года после того, как российские войска потеряли доступ к спутниковой связи Starlink. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

ВСУ. Фото: из открытых источников

Решение SpaceX ограничить использование системы через механизм "белого списка" фактически оставило российских военных без ключевого инструмента связи. Доступ подтвердили только для украинской стороны, что мгновенно сказалось на ситуации на фронте.

По словам украинских военных, противник оказался отброшен к устаревшим методам коммуникации. Это привело к резкому снижению эффективности координации и, как следствие, к потерям в управлении войсками. В результате ВСУ смогли вернуть около 380 квадратных километров в районах Запорожской и Днепропетровской областей.

Особенно сильно пострадала система применения беспилотников. Если раньше российские силы могли быстро реагировать на обнаруженные цели, то теперь время между разведкой и ударом существенно увеличилось. Это позволило украинским подразделениям действовать более свободно и проводить точечные контратаки.

Дополнительным фактором стало использование радиосвязи, на которую были вынуждены перейти российские подразделения. Украинская радиоразведка начала активно перехватывать переговоры, получая информацию о планах противника иногда заранее.

Потеря Starlink также ослабила внутренний контроль в российских войсках. По данным украинских военных, подразделения стали действовать разрозненно, без четкого понимания обстановки. Попытки компенсировать проблему – прокладка кабелей, создание локальных сетей или поиск альтернативных спутниковых сервисов – оказались менее эффективными.

Как отмечает аналитик Майкл Кофман, Starlink был простым и действенным решением, заменить которое быстро невозможно. По оценкам, уровень координации российских сил пока восстановился лишь частично.

Несмотря на численное преимущество армии РФ, эти сбои дали Украине шанс перехватить инициативу и добиться прорыва после длительного периода позиционной войны.

