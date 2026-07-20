Стало відомо про жорстокі плани Путіна у війні: військовий вказав, коли Кремль погодиться на мир

Російський лідер Володимир Путін не готовий до миру. Постійні обстріли, підготовка до проведення мобілізації та постійні ультиматуми красномовно свідчать про справжні плани Кремля.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Військовий ЗСУ, політолог Кирило Сазонов розповів про реальний прогноз щодо війни, розвитку подій та справжніх переговорів.

“Наша ставка на розвал російської економіки зіграла. Ще грає. Західні санкції працюють, але повільно, Москва постійно шукає способи їх обходити та цей млявий процес міг тривати років двадцять. Як у випадку з Іраном, який під санкціями живе дуже давно. Але Україна зі своїми "далекобійними санкціями" та "санкціями середньої дальності" внесла в цей процес необхідну порцію активності”, — розповів про ситуацію військовий.

За його словами, удари по НПЗ не просто завдали Росії фінансових втрат — все набагато гірше. Черги на заправках, конфлікти, проблеми з логістикою — це все змусило "простих росіян" на своїй шкурі відчути, що війна насправді не в телевізорі, зазначив військовий. На його переконання, паливна криза вже переростає на політичну, а восени-взимку вже варто очікувати на продуктову кризу.

“У фермерів уже проблеми зі збиранням урожаю, та й посадили цього року менше. "Генерал Голод" здатний внести ясність мислення в порожні голови набагато швидше, ніж порожній бак машини. Додайте до цього удари по підприємствах, пов'язаних з ВПК, енергетиці, мостах і отримайте дуже поганий "коктейль", який питиме російська влада”, — пояснив Сазонов.

За його словами, проблеми на нинішньому рівні не змусять Путіна “шукати миру”, адже ще є ресурс, який можна “відібрати у бізнесу” тощо. Російський лідер навіть піде на зовсім непопулярний крок — мобілізацію, яка “з’їсть залишки російської економіки”.

На думку військового, Путін може спробувати великий наступ у Краматорській агломерації і, ймовірно, на Запорізьку область. Також ближче до зими Росія максимально зосередиться на ударах по українській енергетиці, щоби викликати в українців паніку та бажання погоджуватися на будь-які умови.

“На думку Кремля, ресурсів їм вистачить до лютого. За цей час окупаційна армія має досягти якихось видимих ​​результатів на землі, а дух українців має бути надламаний достатньою мірою для згоди на "світ за будь-яку ціну". Тобто у лютому-березні Росія розраховує вийти на вигідну переговорну ситуацію та спробувати укласти мир на своїх умовах. Не вийде – розпочнеться процес розвалу всередині самої Росії. План досить простий та очевидний, як і наше завдання — протриматись та вистояти. Переможе той, хто зможе протриматися на один день довше, ніж супротивник”, — підсумував військовий.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чому Путін змінив тактику у війні.