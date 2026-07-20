Стало известно о жестоких планах Путина в войне: военный указал, когда Кремль согласится на мир

Российский лидер Владимир Путин не готов к миру. Постоянные обстрелы, подготовка к проведению мобилизации и постоянные ультиматумы красноречиво свидетельствуют о настоящих планах Кремля.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Военный ВСУ, политолог Кирилл Сазонов рассказал о реальном прогнозе войны, развитии событий и настоящих переговоров.

"Наша ставка на развал российской экономики сыграла. Еще играет. Западные санкции работают, но медленно, Москва постоянно ищет способы их обходить и этот вялый процесс мог длиться лет двадцать. Как в случае с Ираном, который под санкциями живет очень давно. Но Украина со своими "дальнобойными санкциями" и "санкциями средней дальности" внесла в этот процесс необходимую порцию активности”, — рассказал о ситуации военный.

По его словам, удары по НПЗ не просто нанесли России финансовые потери — все гораздо хуже. Очереди на заправках, конфликты, проблемы с логистикой – это все заставило "простых россиян" на своей шкуре почувствовать, что война действительно не в телевизоре, отметил военный. По его убеждению, топливный кризис уже перерастает в политический, а осенью-зимой уже стоит ожидать продуктовый кризис.

"У фермеров уже проблемы с уборкой урожая, да и посадили в этом году меньше. "Генерал Голод" способен внести ясность мышления в пустые головы гораздо быстрее, чем пустой бак машины. Добавьте к этому удары по предприятиям, связанным с ВПК, энергетике, мостам и получите очень плохой "коктейль", который будут пить российские власти”, — объяснил Сазонов.

По его словам, проблемы на нынешнем уровне не заставят Путина "искать мира", ведь есть еще ресурс, который можно "отобрать у бизнеса" и тому подобное. Российский лидер даже пойдет на совсем непопулярный шаг – мобилизацию, которая "съест остатки российской экономики".

По мнению военного, Путин может попробовать большое наступление в Краматорской агломерации и, вероятно, в Запорожскую область. Также поближе к зиме Россия максимально сосредоточится на ударах по украинской энергетике, чтобы вызвать у украинцев панику и желание соглашаться на любые условия.

"По мнению Кремля, ресурсов им хватит до февраля. За это время оккупационная армия должна достичь каких-то видимых результатов на земле, а дух украинцев должен быть надломлен в достаточной степени для согласия на "мир любой ценой". То есть, в феврале-марте Россия рассчитывает выйти на выгодную переговорную ситуацию и попытаться заключить мир на своих условиях. Не получится – начнется процесс развала внутри самой России. План достаточно прост и очевиден, как наша задача — продержаться и выстоять. Победит тот, кто сможет продержаться на один день дольше противника”, — подытожил военный.

Напомним: портал "Комментарии" писа, почему Путин изменил тактику в войне.