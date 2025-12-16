Стало відомо про рішення, яке покращить життя українців: гучна заява

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про передачу Україні двох додаткових систем протиповітряної оборони Patriot, обіцянка щодо яких була дана ще у серпні, а також дев’ятої системи IRIS-T. Це оголошення прозвучало під час відкриття 32-го засідання Контактної групи з питань оборони України.

Система ППО Patriot. Фото: 24 Канал

За словами Пісторіуса, посилення української ППО стало можливим завдяки тісній координації з норвезькими партнерами та спільним зусиллям союзників. Міністр оборони також анонсував, що наступного року Берлін передасть Україні значну кількість ракет AIM-9 Sidewinder із власних запасів для подальшого зміцнення протиповітряної оборони.

Пісторіус нагадав про фінансову допомогу у рамках механізму НАТО PURL: Німеччина профінансувала один повний пакет підтримки на 500 мільйонів доларів США та додатково виділила ще 200 мільйонів доларів на закупівлю озброєння та боєприпасів зі складів США. Міністр окремо подякував Норвегії, Нідерландам та Польщі за активну участь у координації цих рішень.

Крім того, очільник оборонного відомства ФРН повідомив про запуск нової угоди між Україною та Німеччиною у сфері оборонної промисловості. Вона передбачає посилення співпраці між підприємствами двох країн, зокрема спільне виробництво безпілотних літальних апаратів для потреб українських Збройних сил.

Раніше стало відомо, що Україна готує відкриття в Берліні одного з перших офісів, який буде зосереджений на розвитку двосторонньої співпраці у сфері оборонної промисловості. Основними напрямами діяльності офісу стануть експорт озброєння та реалізація спільних виробничих проєктів.

