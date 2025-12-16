logo_ukra

BTC/USD

87211

ETH/USD

2952.33

USD/UAH

42.25

EUR/UAH

49.65

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Референдуму замало: озвучено категоричну умову відмови України від своїх територій
commentss НОВИНИ Всі новини

Референдуму замало: озвучено категоричну умову відмови України від своїх територій

У документі, над яким працюють сторони, міститься ключове застереження: міжнародні кордони не можна змінювати силою

16 грудня 2025, 14:30
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Навіть якщо українська влада мала б бажання провести референдум щодо передачі частини територій на користь Росії, це суперечило б Конституції України. Навіть за умови, що громадяни на референдумі підтримали б таке рішення, остаточне вирішення цього питання належить лише Конституційному суду України, заявив український журналіст і політичний експерт Віталій Портников.

Референдуму замало: озвучено категоричну умову відмови України від своїх територій

Фото: з відкритих джерел

Він звернув увагу на те, що документ, над яким працюють сторони, містить важливе положення: міжнародні кордони не можна змінювати силою. У ньому підкреслюється, що будь-які рішення щодо територій повинні ухвалюватися українським народом лише після надання надійних гарантій безпеки. Портников зазначив, що саме з питання територій поки що не вдалось досягти суттєвих домовленостей між українською та американською делегаціями.

За його словами, йдеться зокрема про можливе виведення українських військ із частини Донецької області або про визнання фактичного чи юридичного контролю Росії над територіями, окупованими після 2014 року.

"Коли говориться, що це питання може вирішувати лише народ України, це відсилає до відповідних статей Конституції, які визначають, що зміни територіальної цілісності можливі лише через загальнонародний референдум. Проте серед юристів може виникнути дискусія, адже одна зі статей Конституції прямо забороняє зміну територіальної цілісності у неконституційний спосіб", — пояснив Портников. 

Журналіст додав, що невідомо, що саме включає поняття "конституційний спосіб" зміни території, чи можна до нього віднести референдум, і чи здатен такий референдум із подальшим рішенням Верховної Ради змінити Конституцію щодо територіальної цілісності.

Остаточне рішення з цього питання може прийняти лише Конституційний суд України. Навіть якщо громадяни підтримають відмову від територій на референдумі, це не робить ситуацію простою, наголосив Портников. Станом на зараз чітких домовленостей щодо територій немає, і навіть на Заході визнають складність цього питання.

Як вже писав портал "Коментарі", президент України Володимир Зеленський заявив, що зараз тривають "найбільш активні та цілеспрямовані переговори про мир" з початку повномасштабного вторгнення Росії. Про це він повідомив під час свого виступу у парламенті Нідерландів.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини