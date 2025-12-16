Референдуму замало: озвучено категоричну умову відмови України від своїх територій

Навіть якщо українська влада мала б бажання провести референдум щодо передачі частини територій на користь Росії, це суперечило б Конституції України. Навіть за умови, що громадяни на референдумі підтримали б таке рішення, остаточне вирішення цього питання належить лише Конституційному суду України, заявив український журналіст і політичний експерт Віталій Портников.

Фото: з відкритих джерел

Він звернув увагу на те, що документ, над яким працюють сторони, містить важливе положення: міжнародні кордони не можна змінювати силою. У ньому підкреслюється, що будь-які рішення щодо територій повинні ухвалюватися українським народом лише після надання надійних гарантій безпеки. Портников зазначив, що саме з питання територій поки що не вдалось досягти суттєвих домовленостей між українською та американською делегаціями.

За його словами, йдеться зокрема про можливе виведення українських військ із частини Донецької області або про визнання фактичного чи юридичного контролю Росії над територіями, окупованими після 2014 року.

"Коли говориться, що це питання може вирішувати лише народ України, це відсилає до відповідних статей Конституції, які визначають, що зміни територіальної цілісності можливі лише через загальнонародний референдум. Проте серед юристів може виникнути дискусія, адже одна зі статей Конституції прямо забороняє зміну територіальної цілісності у неконституційний спосіб", — пояснив Портников.

Журналіст додав, що невідомо, що саме включає поняття "конституційний спосіб" зміни території, чи можна до нього віднести референдум, і чи здатен такий референдум із подальшим рішенням Верховної Ради змінити Конституцію щодо територіальної цілісності.

Остаточне рішення з цього питання може прийняти лише Конституційний суд України. Навіть якщо громадяни підтримають відмову від територій на референдумі, це не робить ситуацію простою, наголосив Портников. Станом на зараз чітких домовленостей щодо територій немає, і навіть на Заході визнають складність цього питання.

