Референдума мало: озвучено категорическое условие отказа Украины от своих территорий

Даже если украинская власть хотела бы провести референдум по передаче части территорий в пользу России, это противоречило бы Конституции Украины. Даже при условии, что граждане на референдуме поддержали бы такое решение, окончательное решение этого вопроса принадлежит только Конституционному суду Украины, заявил украинский журналист и политический эксперт Виталий Портников.

Фото: из открытых источников

Он обратил внимание, что документ, над которым работают стороны, содержит важное положение: международные границы нельзя менять силой. В нем подчеркивается, что любые решения о территориях должны приниматься украинским народом только после предоставления надежных гарантий безопасности. Портников отметил, что именно по вопросу территорий пока не удалось достичь существенных договоренностей между украинской и американской делегациями.

По его словам, речь идет о возможном выводе украинских войск из части Донецкой области или о признании фактического или юридического контроля России над территориями, оккупированными после 2014 года.

"Когда говорится, что этот вопрос может решать только народ Украины, это отсылает в соответствующие статьи Конституции, которые определяют, что изменения территориальной целостности возможны только через общенародный референдум. Однако среди юристов может возникнуть дискуссия, ведь одна из статей Конституции прямо запрещает изменение территориальной целостности неконституционным способом", — пояснил Портников.

Журналист добавил, что неизвестно, что именно включает понятие "конституционный способ" изменения территории, можно ли к нему отнести референдум, и способен ли такой референдум с дальнейшим решением Верховной Рады изменить Конституцию по территориальной целостности.

Окончательное решение по этому вопросу может принять только Конституционный Суд Украины. Даже если граждане поддержат отказ от территорий на референдуме, это не делает ситуацию простой, подчеркнул Портников. По состоянию на сегодняшний день четких договоренностей относительно территорий нет, и даже на Западе признают сложность этого вопроса.

