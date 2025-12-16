Стало известно о решении, которое улучшит жизнь украинцев: громкое заявление

Министр обороны Германии Борис Писториус объявил о передаче Украине двух дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot, обещание по которым было дано еще в августе, а также девятой системы IRIS-T. Это объявление прозвучало во время открытия 32-го заседания Контактной группы по обороне Украины.

Система ПВО Patriot. Фото: 24 Канал

По словам Писториуса, усиление украинского ПВО стало возможным благодаря тесной координации с норвежскими партнерами и совместным усилиям союзников. Министр обороны также анонсировал, что на следующий год Берлин передаст Украине значительное количество ракет AIM-9 Sidewinder из собственных запасов для дальнейшего укрепления противовоздушной обороны.

Писториус напомнил о финансовой помощи в рамках механизма НАТО PURL: Германия профинансировала полный пакет поддержки на 500 миллионов долларов США и дополнительно выделила еще 200 миллионов долларов на закупку вооружения и боеприпасов со складов США. Министр отдельно поблагодарил Норвегию, Нидерланды и Польшу за активное участие в координации этих решений.

Кроме того, глава оборонного ведомства ФРГ сообщил о запуске нового соглашения между Украиной и Германией в сфере оборонной промышленности. Она предусматривает усиление сотрудничества между предприятиями двух стран, в частности, совместное производство беспилотных летательных аппаратов для нужд украинских Вооруженных сил.

Ранее стало известно, что Украина готовит открытие в Берлине одного из первых офисов, сосредоточенного на развитии двустороннего сотрудничества в сфере оборонной промышленности. Основными направлениями деятельности офиса будут экспорт вооружения и реализация совместных производственных проектов.

