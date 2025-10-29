Стало відомо, коли Росія може завдати масованого удару

Росія вже підготувалася до наступного масованого удару по Україні. Ворог може використати до дев’яти стратегічних бомбардувальників Ту-95МС і Ту-160, до шести МіГ-31К, озброєних гіперзвуковими ракетами “Кинджал”, до чотирьох морських носіїв ракет “Калібр”, близько 500 ударних дронів типу “Шахед” і їхніх аналогів.

Обстріл. Ілюстративне фото

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків попередив про загрозу уже найближчої ночі.

“Сьогодні ніч і завтра ніч можуть бути тривожними, тому реагуймо на тривоги, адже ворог не спить і один із напрямків на Заході — це енергетична інфраструктура, електро- та газоінфраструктура”, — попередив він.

Моніторингові канали повідомляють про ознаки, що вказують на підготовку РФ до завдання ракетного удару найближчим часом. Зазначається, що була комунікація пунктів управління стратегічної авіації ВКС РФ на бойовій частоті.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що критична інфраструктура Києва виявилася незахищеною перед ворожими обстрілами. З одного боку, експерти неодноразово зазначали, що 100% захист енергетичних об'єктів забезпечити неможливо. З іншого — киян запевняли, що всі об'єкти захищені.

Народний депутат України Олексій Кучеренко зазначив, що боротьба за Київ триває, і вона давно вийшла за межі господарських питань. Політик зауважив, що коли значна частина лівого берега опинилася без світла, води та каналізації, столиця відчула, наскільки вразливою залишається її інфраструктура. Реакція містян, за словами Кучеренка, була гострою — і справедливою.