Стало известно, когда Россия может нанести массированный удар

Россия уже подготовилась к следующему массированному удару по Украине. Враг может использовать до девяти стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160, до шести МиГ-31К, вооруженных гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", до четырех морских носителей ракет "Калибр", около 500 ударных дронов типа "Шахед" и их аналогов.

Обстрел. Иллюстративное фото

Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предупредил об угрозе уже в ближайшую ночь.

"Сегодня ночь и завтра ночь могут быть тревожными, поэтому реагируем на тревоги, ведь враг не спит и одно из направлений на Западе — это энергетическая инфраструктура, электро- и газоинфраструктура", — предупредил он.

Мониторинговые каналы сообщают о признаках, указывающих на подготовку РФ к нанесению ракетного удара в ближайшее время. Отмечается, что имелась коммуникация пунктов управления стратегической авиации ВКС РФ на боевой частоте.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что критическая инфраструктура Киева оказалась незащищенной перед вражескими обстрелами. С одной стороны, эксперты неоднократно отмечали, что 100% защиту энергетических объектов обеспечить невозможно. С другой – киевлян уверяли, что все объекты защищены.

Народный депутат Украины Алексей Кучеренко отметил, что борьба за Киев продолжается и давно вышла за пределы хозяйственных вопросов. Политик отметил, что когда значительная часть левого берега оказалась без света, воды и канализации, столица почувствовала, насколько уязвимой остается ее инфраструктура. Реакция горожан, по словам Кучеренко, была острой – и справедливой.