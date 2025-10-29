Сотні шахедів і ракет напоготові: монітори попередили про наймасованіший удар по Україні

Моніторингові групи попереджають про високу ймовірність нового масованого удару по Україні найближчої ночі. За їхніми даними, російські війська активно готуються до атаки — накопичують ударні безпілотники та споряджають літаки крилатими ракетами.

Фото: з відкритих джерел

Як повідомляється, держава-агресор планує задіяти значну кількість техніки:

· до дев’яти стратегічних бомбардувальників Ту-95МС і Ту-160 з баз “Оленья” та “Енгельс”;

· до шести МіГ-31К, озброєних гіперзвуковими ракетами “Кинджал”, з аеродромів “Саваслейка” та “Ахтубинськ”;

· до чотирьох морських носіїв ракет “Калібр”, що базуються у Новоросійську;

· близько 500 ударних дронів типу “Шахед” і їхніх аналогів.

Аналітики припускають, що основними цілями можуть стати об’єкти енергетичної інфраструктури у центральних регіонах, включно зі столицею, а також на заході України.

"Наразі на аеродромі “Оленья” перебувають сім бортів Ту-95МС, п’ять із яких уже споряджено ракетами на “Енгельсі”. Це свідчить про високу ймовірність ракетної атаки протягом цієї ночі", — йдеться у повідомленні моніторів.

Фахівець зі зв’язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій “Флеш” Безкрестнов наголосив, що найбільш вразливими залишаються Чернігівська, Сумська та Харківська області.

"Усе, що межує з Росією, зараз під постійними ударами. Ворог методично нищить інфраструктуру — мобільний зв’язок, логістику, склади, виробництва, залізницю — роблячи ці території непридатними для життя як військових, так і цивільних", — пояснив він.

Нагадаємо, що в ніч на 29 жовтня російські війська завдали масованого удару по цивільній інфраструктурі Одеської області, зруйнувавши об’єкти енергетики та транспорту.

Також 26 жовтня окупанти атакували Кривий Ріг, використавши авіабомбу КАБ, а 25 жовтня вдарили по Києву балістичними ракетами, пошкодивши житлові будинки та дитячий садок у Дніпровському районі.

