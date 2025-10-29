Сотни шахедов и ракет наготове: мониторы предупредили о массированном ударе по Украине

Мониторинговые группы предупреждают о высокой вероятности нового массированного удара по Украине в ближайшую ночь. По их данным, российские войска активно готовятся к атаке — накапливают ударные беспилотники и снаряжают самолеты крылатыми ракетами.

Фото: из открытых источников

Как сообщается, государство-агрессор планирует задействовать значительное количество техники:

· до девяти стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160 из баз Оленья и Энгельс;

· до шести МиГ-31К, вооруженных гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", с аэродромов "Саваслейка" и "Ахтубинск";

· до четырех морских носителей ракет "Калибр", базирующихся в Новороссийске;

· около 500 ударных дронов типа "Шахед" и их аналогов.

Аналитики предполагают, что основными целями могут стать объекты энергетической инфраструктуры в центральных регионах, включая столицу, а также на западе Украины.

"В настоящее время на аэродроме "Оленья" находятся семь бортов Ту-95МС, пять из которых уже оснащены ракетами на "Энгельсе". Это свидетельствует о высокой вероятности ракетной атаки в течение этой ночи", — говорится в сообщении мониторов.

Специалист по связи, радиоэлектронной борьбе и разведке Сергей Флеш Бескрестнов подчеркнул, что наиболее уязвимыми остаются Черниговская, Сумская и Харьковская области.

"Все, что граничит с Россией, сейчас под постоянными ударами. Враг методически уничтожает инфраструктуру — мобильную связь, логистику, склады, производства, железную дорогу — делая эти территории непригодными для жизни как военных, так и гражданских", — пояснил он.

Напомним, что в ночь на 29 октября российские войска нанесли массированный удар по гражданской инфраструктуре Одесской области, разрушив объекты энергетики и транспорта.

Также 26 октября оккупанты атаковали Кривой Рог, использовав авиабомбу КАБ, а 25 октября ударили по Киеву баллистическими ракетами, повредив жилые дома и детский сад в Днепровском районе.

Как уже писали "Комментарии", ситуация в Покровске Донецкой области остается чрезвычайно напряженной, и сейчас нельзя исключать ни одного сценария развития событий. Об этом в комментарии УНИАН заявил военный эксперт, председатель совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.