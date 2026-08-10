Стало відомо, хто допомагав захопити та зруйнувати Донбас

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Недилько Ксения
Контррозвідка Служби безпеки України провела успішну спецоперацію на Донеччині, затримавши інформатора російського ГРУ. Ворожим поплічником виявився локальний блогер, який адміністрував кілька Телеграм-каналів із загальною аудиторією близько 500 підписників, використовуючи їх для збору даних під авіаудари по Краматорському району.
Стела Донецька область. Фото з відкритих джерел
Зловмисник не лише адміністрував мережу, а й особисто проводив розвідку на місцевості.
Окрім шпигунської діяльності, затриманий займався медійною підтримкою агресора.
Він продукував дезінформацію про хід бойових дій, дискредитував Збройні Сили України та закликав місцеве населення лояльно ставитися до окупаційних військ.
Оперативники вчасно викрили колаборанта, затримали його у власній оселі та одразу вжили заходів для убезпечення позицій українських захисників. Відомо, що у поле зору російської розвідки чоловік потрапив через свої проросійські дописи та коментарі у соцмережах. Під час обшуків у нього вилучили комп'ютер та мобільний телефон із доказами шпигунства.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Міністерство оборони країни-агресорки оприлюднило чергове пропагандистське відео, спрямоване на дискредитацію Збройних Сил України на тлі запеклих у вуличних боїв у Донецькій області. Головною героїнею сюжету стала мешканка Костянтинівки на ім'я Катерина. Жінка, чия родина постраждала внаслідок жорстоких бойових дій, озвучує вигідні для Кремля тези про нібито навмисні обстріли та агресію з боку саме українських захисників.