Стало відомо, хто допомагав захопити та зруйнувати Донбас

Контррозвідка Служби безпеки України провела успішну спецоперацію на Донеччині, затримавши інформатора російського ГРУ. Ворожим поплічником виявився локальний блогер, який адміністрував кілька Телеграм-каналів із загальною аудиторією близько 500 підписників, використовуючи їх для збору даних під авіаудари по Краматорському району.

Стела Донецька область. Фото з відкритих джерел

"За допомогою інтернет-охоплення агент збирав координати українських військ та передавав їх куратору з рф", — повідомили в пресслужбі відомства.

Окупанти планували використати ці геолокації для проведення масованих ракетних та бомбових атак на цивільну й військову інфраструктуру регіону.

Зловмисник не лише адміністрував мережу, а й особисто проводив розвідку на місцевості.

"Щоб перевірити деякі розвіддані, фігурант обходив місто та його околиці під виглядом поїздок на дачу", — зазначають у СБУ.

Окрім шпигунської діяльності, затриманий займався медійною підтримкою агресора.

"Блогер використовував підконтрольні Телеграм-канали для поширення пропаганди кремля", — наголосили в Службі безпеки.

Він продукував дезінформацію про хід бойових дій, дискредитував Збройні Сили України та закликав місцеве населення лояльно ставитися до окупаційних військ.

Оперативники вчасно викрили колаборанта, затримали його у власній оселі та одразу вжили заходів для убезпечення позицій українських захисників. Відомо, що у поле зору російської розвідки чоловік потрапив через свої проросійські дописи та коментарі у соцмережах. Під час обшуків у нього вилучили комп'ютер та мобільний телефон із доказами шпигунства.

"Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України", — резюмували у відомстві, додавши, що мова йде про державну зраду в умовах воєнного стану.

Наразі фігурант перебуває в СІЗО, йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією всього майна. Також силовики вирішують питання щодо висунення додаткових звинувачень за ведення ворожої пропаганди.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Міністерство оборони країни-агресорки оприлюднило чергове пропагандистське відео, спрямоване на дискредитацію Збройних Сил України на тлі запеклих у вуличних боїв у Донецькій області. Головною героїнею сюжету стала мешканка Костянтинівки на ім'я Катерина. Жінка, чия родина постраждала внаслідок жорстоких бойових дій, озвучує вигідні для Кремля тези про нібито навмисні обстріли та агресію з боку саме українських захисників.