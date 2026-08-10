Стало известно, кто помогал захватить и разрушить Донбасс

Контрразведка Службы безопасности Украины провела успешную спецоперацию в Донецкой области, задержав информатора российского ГРУ. Вражеским приспешником оказался локальный блогер, администрировавший несколько телеграм-каналов с общей аудиторией около 500 подписчиков, используя их для сбора данных под авиаудары по Краматорскому району.

Стела Донецкая область. Фото из открытых источников

"С помощью интернет-охвата агент собирал координаты украинских войск и передавал их куратору из России", — сообщили в пресс-службе ведомства.

Оккупанты планировали использовать эти геолокации для проведения массированных ракетных и бомбовых атак на гражданскую и военную инфраструктуру региона.

Злоумышленник не только администрировал сеть, но и лично разведывал на местности.

"Чтобы проверить некоторые разведданные, фигурант обходил город и его окрестности под видом поездок на дачу", — отмечают в СБУ.

Кроме шпионской деятельности задержанный занимался медийной поддержкой агрессора.

"Блогер использовал подконтрольные Телеграм-каналы для распространения пропаганды кремля", — подчеркнули в Службе безопасности.

Он продуцировал дезинформацию о ходе боевых действий, дискредитировал Вооруженные Силы Украины и призвал местное население лояльно относиться к оккупационным войскам.

Оперативники вовремя разоблачили коллаборанта, задержали его в собственном доме и сразу приняли меры по обеспечению позиций украинских защитников. Известно, что в поле зрения российской разведки мужчина попал из-за своих пророссийских сообщений и комментариев в соцсетях. Во время обысков у него изъяли компьютер и мобильный телефон с поличным.

"Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины", — резюмировали в ведомстве, добавив, что речь идет о государственной измене в условиях военного положения.

Пока фигурант находится в СИЗО, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией всего имущества. Также силовики решают вопрос о предъявлении дополнительных обвинений за ведение вражеской пропаганды.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Министерство обороны страны-агрессорки обнародовало очередное пропагандистское видео, направленное на дискредитацию Вооруженных Сил Украины на фоне ожесточенных уличных боев в Донецкой области. Главной героиней сюжета стала жительница Константиновки по имени Екатерина. Женщина, чья семья пострадала в результате жестоких боевых действий, озвучивает выгодные для Кремля тезисы о якобы умышленных обстрелах и агрессии со стороны именно украинских защитников .