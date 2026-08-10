Стало известно, кто помогал захватить и разрушить Донбасс

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Недилько Ксения
Контрразведка Службы безопасности Украины провела успешную спецоперацию в Донецкой области, задержав информатора российского ГРУ. Вражеским приспешником оказался локальный блогер, администрировавший несколько телеграм-каналов с общей аудиторией около 500 подписчиков, используя их для сбора данных под авиаудары по Краматорскому району.
Стела Донецкая область. Фото из открытых источников
Злоумышленник не только администрировал сеть, но и лично разведывал на местности.
Кроме шпионской деятельности задержанный занимался медийной поддержкой агрессора.
Он продуцировал дезинформацию о ходе боевых действий, дискредитировал Вооруженные Силы Украины и призвал местное население лояльно относиться к оккупационным войскам.
Оперативники вовремя разоблачили коллаборанта, задержали его в собственном доме и сразу приняли меры по обеспечению позиций украинских защитников. Известно, что в поле зрения российской разведки мужчина попал из-за своих пророссийских сообщений и комментариев в соцсетях. Во время обысков у него изъяли компьютер и мобильный телефон с поличным.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что Министерство обороны страны-агрессорки обнародовало очередное пропагандистское видео, направленное на дискредитацию Вооруженных Сил Украины на фоне ожесточенных уличных боев в Донецкой области. Главной героиней сюжета стала жительница Константиновки по имени Екатерина. Женщина, чья семья пострадала в результате жестоких боевых действий, озвучивает выгодные для Кремля тезисы о якобы умышленных обстрелах и агрессии со стороны именно украинских защитников .