Стало відомо, хто допомагав Росії знищувати Харків

Військова контррозвідка затримала подружню пару з Харкова, яка вела шпигунську діяльність на користь воєнної розвідки РФ. Чоловік, місцевий житель, спеціально мобілізувався до лав бригади ТрО. Туди він потрапив як солдат резерву запасної роти, щоб збирати розвіддані безпосередньо в українському війську.

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"Зловмисник потрапив у поле зору російських спецслужб через свого сусіда, — зазначають у відомстві, — професора одного з місцевих університетів, якого СБУ ще навесні викрила на коригуванні ворожого вогню по обласному центру".

Після арешту викладача фігурант отримав від кураторів наказ іти до армії.

Використовуючи офіційні відрядження як прикриття, новоспечений військовий фіксував місця дислокації протиповітряної оборони, засобів РЕБ та оборонних укріплень Харківщини. Крім того, він наносив на електронні карти координати теплоелектроцентралей та підстанцій, що забезпечують світлом місто й область.

Згодом до протиправної діяльності долучилася і його непрацююча дружина. Спочатку жінка допомагала чоловікові, розвідуючи бази Сил оборони у Харкові, а потім почала контактувати з російським куратором особисто.

"Черговою місією для агента мало стати освоєння керування безпілотниками, — розповідають у спецслужбі, — щоб передати ворогу всі матеріали та секрети, отримані під час навчальних курсів".

Чоловік розраховував отримати посаду в підрозділі БпЛА. Це дозволило б йому суттєво розширити свої шпигунські можливості.

Контррозвідники СБУ повністю задокументували кожен крок зрадників і провели успішну операцію з їх затримання. Чоловіка спіймали безпосередньо під час збору інформації, а його спільницю заарештували вдома.

Щоб підтримувати секретний зв'язок із гру, пара розробила цілу систему конспірації. Під час обшуків у них знайшли солідний арсенал техніки, яку вони регулярно міняли:

12 мобільних телефонів

4 ноутбуки

2 планшети

Наразі обом фігурантам офіційно оголошено про підозру в державній зраді, вчиненій під час воєнного стану (ч. 2 ст. 111 ККУ). Суд обрав для них запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості виходу під заставу. За скоєне подружжю загрожує максимальне покарання — довічне ув'язнення з повною конфіскацією майна.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що журналіст та військові розповіли про ворожість місцевих "ждунів".