Стало известно, кто помогал России уничтожать Харьков

Военная контрразведка задержала супружескую пару из Харькова, ведущую шпионскую деятельность в пользу военной разведки РФ. Мужчина, местный житель, специально мобилизовался в ряды бригады ТрО. Туда он попал в качестве солдата резерва запасной роты, чтобы собирать разведданные непосредственно в украинском войске.

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"Злоумышленник попал в поле зрения российских спецслужб через своего соседа, — отмечают в ведомстве, — профессора одного из местных университетов, которого СБУ еще весной разоблачила на корректировке вражеского огня по областному центру".

После ареста преподавателя фигурант получил от кураторов приказ идти в армию.

Используя официальные командировки в качестве прикрытия, новоиспеченный военный фиксировал места дислокации противовоздушной обороны, средств РЭБ и оборонных укреплений Харьковщины. Кроме того, он наносил на электронные карты координаты теплоэлектроцентралей и подстанций, снабжающих светом город и область.

Позже к противоправной деятельности присоединилась и его неработающая супруга. Сначала женщина помогала мужчине, разведывая базы сил обороны в Харькове, а затем начала контактировать с российским куратором лично.

"Очередной миссией для агента должно стать освоение управления беспилотниками, — рассказывают в спецслужбе, — чтобы передать врагу все материалы и секреты, полученные во время учебных курсов".

Мужчина рассчитывал получить должность в подразделении БПЛА. Это позволило бы существенно расширить свои шпионские возможности.

Контрразведчики СБУ полностью задокументировали каждый шаг предателей и провели успешную операцию по их задержанию. Мужчину поймали непосредственно во время сбора информации, а его сообщницу арестовали дома.

Чтобы поддерживать секретную связь с гру, пара разработала целую систему конспирации. Во время обысков у них обнаружили солидный арсенал техники, которую они регулярно меняли:

12 мобильных телефонов

4 ноутбука

2 планшета

Обоим фигурантам официально объявлено о подозрении в государственной измене, совершенном во время военного положения (ч. 2 ст. 111 УКУ). Суд избрал для них меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности выхода под залог. За совершенное супругам грозит максимальное наказание — пожизненное заключение с полной конфискацией имущества.

Напомним , портал "Комментарии" писал , что журналист и военные рассказали о враждебности местных "ждунов ".