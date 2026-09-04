Стало известно, кто помогал России уничтожать Харьков

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Недилько Ксения
Военная контрразведка задержала супружескую пару из Харькова, ведущую шпионскую деятельность в пользу военной разведки РФ. Мужчина, местный житель, специально мобилизовался в ряды бригады ТрО. Туда он попал в качестве солдата резерва запасной роты, чтобы собирать разведданные непосредственно в украинском войске.
Иллюстративное фото
После ареста преподавателя фигурант получил от кураторов приказ идти в армию.
Используя официальные командировки в качестве прикрытия, новоиспеченный военный фиксировал места дислокации противовоздушной обороны, средств РЭБ и оборонных укреплений Харьковщины. Кроме того, он наносил на электронные карты координаты теплоэлектроцентралей и подстанций, снабжающих светом город и область.
Позже к противоправной деятельности присоединилась и его неработающая супруга. Сначала женщина помогала мужчине, разведывая базы сил обороны в Харькове, а затем начала контактировать с российским куратором лично.
Мужчина рассчитывал получить должность в подразделении БПЛА. Это позволило бы существенно расширить свои шпионские возможности.
Контрразведчики СБУ полностью задокументировали каждый шаг предателей и провели успешную операцию по их задержанию. Мужчину поймали непосредственно во время сбора информации, а его сообщницу арестовали дома.
Чтобы поддерживать секретную связь с гру, пара разработала целую систему конспирации. Во время обысков у них обнаружили солидный арсенал техники, которую они регулярно меняли:
Обоим фигурантам официально объявлено о подозрении в государственной измене, совершенном во время военного положения (ч. 2 ст. 111 УКУ). Суд избрал для них меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности выхода под залог. За совершенное супругам грозит максимальное наказание — пожизненное заключение с полной конфискацией имущества.
Напомним , портал "Комментарии" писал , что журналист и военные рассказали о враждебности местных "ждунов ".