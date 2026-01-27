logo_ukra

Стало відомо, чому після атаки росіян на заході країни людям досі радять не виходити на вулицю
commentss НОВИНИ Всі новини

Стало відомо, чому після атаки росіян на заході країни людям досі радять не виходити на вулицю

Росіяни знову атакували об'єкт "Нафтогазу"

27 січня 2026, 15:00
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Вранці 27 січня країна-агресор атакувала об'єкт критичної інфраструктури Групи "Нафтогаз" у західному регіоні. Про це повідомив голова правління "Нафтогазу" Сергій Корецький.

Стало відомо, чому після атаки росіян на заході країни людям досі радять не виходити на вулицю

Нафтогаз. Фото: з відкритих джерел

Очільник "Нафтогазу" зазначив, що внаслідок влучання на місці виникла пожежа.

"З міркувань безпеки та щоб захистити людей і не допустити забруднення навколишнього середовища, фахівці компанії негайно зупинили технологічні процеси на обʼєкті. На місці працюють рятувальники ДСНС", – поінформував Корецький.

При цьому людям досі радять за можливості обмежити своє перебування на вулиці.

За його словами, це вже 15-й цілеспрямований обстріл критичної інфрастуктури Групи "Нафтогаз" лише цього місяця.

Читайте також на порталі "Коментарі" — російські війська знову атакували газову інфраструктуру України. Це вже дев'ятий масований обстріл енергооб'єктів із початку жовтня. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні прес-служби "Нафтогазу".

Голова Групи "Нафтогаз" Сергій Корецький зазначив, що ворог цілеспрямовано б'є на підприємствах, які забезпечують українців газом та теплом. Внаслідок чергової атаки зафіксовано влучення та пошкодження виробничого обладнання.

На жаль, один працівник компанії отримав поранення.

Також видання "Коментарі" повідомляло – російські терористичні війська в ніч проти 27 січня дронами атакували Одесу та область, внаслідок чого є постраждалі, пошкоджено об'єкт інфраструктури та житлові будинки. Як передає портал "Коментарі", про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак у соцмережах.




