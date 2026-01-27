Стало известно, почему после атаки РФ на западе страны людям до сих пор советуют не выходить на улицу

Утром 27 января страна-агрессор атаковала объект критической инфраструктуры Группы "Нефтегаз" в западном регионе. Об этом сообщил глава правления "Нафтогаза" Сергей Корецкий.

Глава "Нафтогаза" отметил, что в результате попадания на месте возник пожар.

"Из соображений безопасности, чтобы защитить людей и не допустить загрязнения окружающей среды, специалисты компании немедленно остановили технологические процессы на объекте. На месте работают спасатели ГСЧС", — проинформировал Корецкий.

При этом людям до сих пор советуют по возможности ограничить свое пребывание на улице.

По его словам, это уже 15-й целенаправленный обстрел критической инфраструктуры Группы "Нафтогаз" только в этом месяце.

Читайте на портале "Комментарии" — российские войска снова атаковали газовую инфраструктуру Украины . Это уже девятый массированный обстрел энергообъектов с начала октября. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении пресс-службы "Нафтогаза".

Глава Группы "Нефтегаз" Сергей Корецкий отметил, что враг целенаправленно бьет на предприятиях, которые снабжают украинцев газом и теплом. В результате очередной атаки зафиксировано попадание и повреждение производственного оборудования.

К сожалению, один работник компании получил ранения.

российские террористические войска в ночь на 27 января дронами атаковали Одессу и область, в результате чего пострадали, поврежден объект инфраструктуры и жилые дома. Об этом сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак в соцсетях.




