Стало известно, почему после атаки РФ на западе страны людям до сих пор советуют не выходить на улицу
Стало известно, почему после атаки РФ на западе страны людям до сих пор советуют не выходить на улицу

Россияне снова атаковали объект "Нафтогаза"

27 января 2026, 15:00
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Утром 27 января страна-агрессор атаковала объект критической инфраструктуры Группы "Нефтегаз" в западном регионе. Об этом сообщил глава правления "Нафтогаза" Сергей Корецкий.

Нафтогаз. Фото: из открытых источников

Глава "Нафтогаза" отметил, что в результате попадания на месте возник пожар.

"Из соображений безопасности, чтобы защитить людей и не допустить загрязнения окружающей среды, специалисты компании немедленно остановили технологические процессы на объекте. На месте работают спасатели ГСЧС", — проинформировал Корецкий.

При этом людям до сих пор советуют по возможности ограничить свое пребывание на улице.

По его словам, это уже 15-й целенаправленный обстрел критической инфраструктуры Группы "Нафтогаз" только в этом месяце.

Читайте на портале "Комментарии" — российские войска снова атаковали газовую инфраструктуру Украины . Это уже девятый массированный обстрел энергообъектов с начала октября. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении пресс-службы "Нафтогаза".

Глава Группы "Нефтегаз" Сергей Корецкий отметил, что враг целенаправленно бьет на предприятиях, которые снабжают украинцев газом и теплом. В результате очередной атаки зафиксировано попадание и повреждение производственного оборудования.

К сожалению, один работник компании получил ранения.

Также издание "Комментарии" сообщало – российские террористические войска в ночь на 27 января дронами атаковали Одессу и область, в результате чего пострадали, поврежден объект инфраструктуры и жилые дома. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак в соцсетях.




