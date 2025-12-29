Стало відомо, чи може РФ масовано бути по Києву та Україні щодня

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Київ продовжує залишатись головною метою ударів росіян. При цьому дістають і інші регіони. Як РФ змінила тактику ударів по Києву? Чи можуть почастішати масовані удари по Україні? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, вивчивши думки експертів.
Ракетний удар. Фото: з відкритих джерел
Президент Всеукраїнської авіаційної організації "Асоціація приватних пілотів та власників літаків" Геннадій Хазан заявив в ефірі "Київ24", що Росія змінила тактику ударів по Києву, почавши застосовувати польоти на малих висотах.
Хазан зазначив, що така тактика робить дрони менш помітними для протиповітряної оборони та у свою чергу збільшує ризики для мирних жителів.
За словами експерта, російські окупанти свідомо обирають цілі у житлових районах, посилюючи терор проти громадянських українців.
Військовий оглядач Олексій Гетьман заявив в ефірі загальнонаціонального телемарафону, що російський арсенал дозволяє російським окупантам здійснювати масовані удари по Україні один-два рази на тиждень.
Експерт зазначив, що росіяни можуть виробляти близько 100 ракет на місяць і близько 250 "Шахедів" на тиждень.
Читайте також на порталі "Коментарі" — у РФ зробили цинічну заяву: за якими об'єктами цілилися під час удару по Україні.