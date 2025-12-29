Стало відомо, чи може РФ масовано бути по Києву та Україні щодня

Київ продовжує залишатись головною метою ударів росіян. При цьому дістають і інші регіони. Як РФ змінила тактику ударів по Києву? Чи можуть почастішати масовані удари по Україні? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, вивчивши думки експертів.

Ракетний удар. Фото: з відкритих джерел

Російські дрони стають менш помітними

Президент Всеукраїнської авіаційної організації "Асоціація приватних пілотів та власників літаків" Геннадій Хазан заявив в ефірі "Київ24", що Росія змінила тактику ударів по Києву, почавши застосовувати польоти на малих висотах.

"У Києві ми побачили атаки шахедів на малих висотах, що призвело до зіткнення одного з дронів із високовольтними проводами. На жаль, був і прямий удар по житловому будинку, де компактно проживали люди. Є загиблі", — зазначив експерт.

Хазан зазначив, що така тактика робить дрони менш помітними для протиповітряної оборони та у свою чергу збільшує ризики для мирних жителів.

За словами експерта, російські окупанти свідомо обирають цілі у житлових районах, посилюючи терор проти громадянських українців.

Росіяни можуть виготовляти близько 100 ракет на місяць

Військовий оглядач Олексій Гетьман заявив в ефірі загальнонаціонального телемарафону, що російський арсенал дозволяє російським окупантам здійснювати масовані удари по Україні один-два рази на тиждень.

Експерт зазначив, що росіяни можуть виробляти близько 100 ракет на місяць і близько 250 "Шахедів" на тиждень.

Тобто такі удари, як вони завдали по Києву, вони можуть робити щотижня. А може й двічі. З огляду на ментальність росіян цілком можна очікувати, що на Новий рік вони спробують зробити таке привітання, — додав майор у відставці.

