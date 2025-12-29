logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Стало відомо, чи може РФ масовано бути по Києву та Україні щодня
commentss НОВИНИ Всі новини

Стало відомо, чи може РФ масовано бути по Києву та Україні щодня

Російська армія може регулярно влаштовувати масовані ракетно-дронові удари по Україні

29 грудня 2025, 06:38
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Київ продовжує залишатись головною метою ударів росіян. При цьому дістають і інші регіони. Як РФ змінила тактику ударів по Києву? Чи можуть почастішати масовані удари по Україні? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, вивчивши думки експертів.

Стало відомо, чи може РФ масовано бути по Києву та Україні щодня

Ракетний удар. Фото: з відкритих джерел

Російські дрони стають менш помітними

Президент Всеукраїнської авіаційної організації "Асоціація приватних пілотів та власників літаків" Геннадій Хазан заявив в ефірі "Київ24", що Росія змінила тактику ударів по Києву, почавши застосовувати польоти на малих висотах.

"У Києві ми побачили атаки шахедів на малих висотах, що призвело до зіткнення одного з дронів із високовольтними проводами. На жаль, був і прямий удар по житловому будинку, де компактно проживали люди. Є загиблі", — зазначив експерт.

Хазан зазначив, що така тактика робить дрони менш помітними для протиповітряної оборони та у свою чергу збільшує ризики для мирних жителів.

За словами експерта, російські окупанти свідомо обирають цілі у житлових районах, посилюючи терор проти громадянських українців.

Росіяни можуть виготовляти близько 100 ракет на місяць

Військовий оглядач Олексій Гетьман заявив в ефірі загальнонаціонального телемарафону, що російський арсенал дозволяє російським окупантам здійснювати масовані удари по Україні один-два рази на тиждень.

Експерт зазначив, що росіяни можуть виробляти близько 100 ракет на місяць і близько 250 "Шахедів" на тиждень.

Тобто такі удари, як вони завдали по Києву, вони можуть робити щотижня. А може й двічі. З огляду на ментальність росіян цілком можна очікувати, що на Новий рік вони спробують зробити таке привітання, — додав майор у відставці.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у РФ зробили цинічну заяву: за якими об'єктами цілилися під час удару по Україні.




