Стало известно, может ли РФ массированно быть по Киеву и Украине ежедневно

Кравцев Сергей
Киев продолжает оставаться главной целью ударов россиян. При этом достается и другим регионам. Как РФ изменила тактику ударов по Киеву? Могут ли участиться массированные удары по Украине? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Ракетный удар. Фото: из открытых источников
Президент Всеукраинской авиационной организации "Ассоциация частных пилотов и владельцев самолетов" Геннадий Хазан заявил в эфире "Киев24", что Россия изменила тактику ударов по Киеву, начав применять полеты на малых высотах.
Хазан отметил, что такая тактика делает дроны менее заметными для противовоздушной обороны и в свою очередь увеличивает риски для мирных жителей.
По словам эксперта, российские оккупанты сознательно выбирают цели в жилых районах, усиливая террор против гражданских украинцев.
Военный обозреватель Алексей Гетьман заявил в эфире общенационального телемарафона, что российский арсенал позволяет российским оккупантам совершать массированные удары по Украине один-два раза в неделю.
Эксперт отметил, что россияне могут производить около 100 ракет в месяц и около 250 "Шахедов" в неделю.
