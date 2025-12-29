logo

Стало известно, может ли РФ массированно быть по Киеву и Украине ежедневно
commentss НОВОСТИ Все новости

Стало известно, может ли РФ массированно быть по Киеву и Украине ежедневно

Российская армия может регулярно устраивать массированные ракетно-дроновые удары по Украине

29 декабря 2025, 06:38
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Киев продолжает оставаться главной целью ударов россиян. При этом достается и другим регионам. Как РФ изменила тактику ударов по Киеву? Могут ли участиться массированные удары по Украине? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Стало известно, может ли РФ массированно быть по Киеву и Украине ежедневно

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

Российские дроны становятся менее заметными

Президент Всеукраинской авиационной организации "Ассоциация частных пилотов и владельцев самолетов" Геннадий Хазан заявил в эфире "Киев24", что Россия изменила тактику ударов по Киеву, начав применять полеты на малых высотах.

"В Киеве мы увидели атаки шахедов на малых высотах, что привело к столкновению одного из дронов с высоковольтными проводами. К сожалению, был и прямой удар по жилому дому, где компактно проживали люди. Есть погибшие", — отметил эксперт.

Хазан отметил, что такая тактика делает дроны менее заметными для противовоздушной обороны и в свою очередь увеличивает риски для мирных жителей.

По словам эксперта, российские оккупанты сознательно выбирают цели в жилых районах, усиливая террор против гражданских украинцев.

Россияне могут производить около 100 ракет в месяц

Военный обозреватель Алексей Гетьман заявил в эфире общенационального телемарафона, что российский арсенал позволяет российским оккупантам совершать массированные удары по Украине один-два раза в неделю.

Эксперт отметил, что россияне могут производить около 100 ракет в месяц и около 250 "Шахедов" в неделю.

"То есть такие удары, как они нанесли по Киеву, они могут делать еженедельно. А может и два раза. Учитывая ментальность россиян, вполне можно ожидать, что на Новый год они попытаются сделать такое поздравление, — добавил майор в отставке.

Читайте также на портале "Комментарии" — в РФ сделали циничное заявление: по каким объектам целились во время удара по Украине.




