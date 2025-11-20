Стали відомі всі 28 пунктів «мирного плану США»

Рубрики
Ткачова Марія
Нардеп Олексій Гончаренко заявив, що в мережі почав циркулювати документ, який нібито є варіантом "мирного плану" США щодо завершення війни в Україні. За його словами, він складається з 28 пунктів і частково нагадує підходи американської адміністрації до врегулювання ситуації в Газі. Офіційного підтвердження автентичності документа немає.
Пункти «Мирного плану США»
У документі, який поширюють онлайн, ідеться про низку політичних, безпекових, економічних та територіальних положень, серед яких:
• визнання суверенітету України;
• закріплення позаблокового статусу України та відмова від вступу до НАТО на конституційному рівні;
• обмеження чисельності Збройних сил;
• збереження без’ядерного статусу;
• визнання Криму, Донецька і Луганська де-факто російськими;
• "заморожування" ситуації в Херсонській та Запорізькій областях на лінії зіткнення;
• створення демілітаризованої буферної зони під фактичним контролем РФ;
• зобов’язання сторін не змінювати кордони силою;
• відсутність сил НАТО на території України;
• розміщення винищувачів НАТО в Польщі.
Також документ передбачає створення платформ безпекового діалогу між США, НАТО та Росією, фіксацію Москвою політики ненападу на Україну та Європу, а також запуск великих інвестиційних програм для відбудови України.
Серед економічних положень — використання 100 млрд доларів заморожених російських активів для відновлення України (із розподілом прибутку між США та партнерами), участь РФ та США у спільних проєктах, поступове зняття санкцій та можливе повернення Росії до формату G8.
У документі також згадуються:
• обмін полоненими "всі за всіх";
• запуск ЗАЕС під наглядом МАГАТЕ з поділом виробленої електроенергії між Україною та РФ;
• допомога США у відновленні газової інфраструктури;
• проведення виборів в Україні через 100 днів після підписання угоди;
• повна амністія учасникам війни.
Офіційна позиція США щодо документа не оголошена, а його походження залишається невідомим. Українська влада поки що публічно не коментувала зміст "плану".
