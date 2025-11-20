Стали відомі всі 28 пунктів «мирного плану США»

Нардеп Олексій Гончаренко заявив, що в мережі почав циркулювати документ, який нібито є варіантом "мирного плану" США щодо завершення війни в Україні. За його словами, він складається з 28 пунктів і частково нагадує підходи американської адміністрації до врегулювання ситуації в Газі. Офіційного підтвердження автентичності документа немає.

Пункти «Мирного плану США»

У документі, який поширюють онлайн, ідеться про низку політичних, безпекових, економічних та територіальних положень, серед яких:

• визнання суверенітету України;

• закріплення позаблокового статусу України та відмова від вступу до НАТО на конституційному рівні;

• обмеження чисельності Збройних сил;

• збереження без’ядерного статусу;

• визнання Криму, Донецька і Луганська де-факто російськими;

• "заморожування" ситуації в Херсонській та Запорізькій областях на лінії зіткнення;

• створення демілітаризованої буферної зони під фактичним контролем РФ;

• зобов’язання сторін не змінювати кордони силою;

• відсутність сил НАТО на території України;

• розміщення винищувачів НАТО в Польщі.

Також документ передбачає створення платформ безпекового діалогу між США, НАТО та Росією, фіксацію Москвою політики ненападу на Україну та Європу, а також запуск великих інвестиційних програм для відбудови України.





Серед економічних положень — використання 100 млрд доларів заморожених російських активів для відновлення України (із розподілом прибутку між США та партнерами), участь РФ та США у спільних проєктах, поступове зняття санкцій та можливе повернення Росії до формату G8.







У документі також згадуються:

• обмін полоненими "всі за всіх";

• запуск ЗАЕС під наглядом МАГАТЕ з поділом виробленої електроенергії між Україною та РФ;

• допомога США у відновленні газової інфраструктури;

• проведення виборів в Україні через 100 днів після підписання угоди;

• повна амністія учасникам війни.

Офіційна позиція США щодо документа не оголошена, а його походження залишається невідомим. Українська влада поки що публічно не коментувала зміст "плану".



Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що підполковник Збройних сил України, співкомандир 3-го армійського корпусу Максим Жорін заявив, що поширення чуток та "інсайдів" про можливі умови завершення війни є відволіканням уваги. Він наголосив, що Україні слід концентруватися на реальних викликах, які очікують найближчим часом.