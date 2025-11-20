Стали известны все 28 пунктов «мирного плана США»

Нардеп Алексей Гончаренко заявил, что в сети начал циркулировать документ, который якобы представляет собой вариант "мирного плана" США по завершению войны в Украине. По его словам, он состоит из 28 пунктов и частично напоминает подходы американской администрации по урегулированию ситуации в Газе. Официального подтверждения подлинности документа нет.

Пункты «Мирного плана США»

В документе, распространяемом онлайн, говорится о ряде политических, безопасных, экономических и территориальных положений, среди которых:

• признание суверенитета Украины;

• закрепление внеблокового статуса Украины и отказ от вступления в НАТО на конституционном уровне;

• ограничение численности Вооруженных сил;

• сохранение безъядерного статуса;

• признание Крыма, Донецка и Луганска де-факто русскими;

• "замораживание" ситуации в Херсонской и Запорожской областях на столкновении;

• создание демилитаризированной буферной зоны под фактическим контролем РФ;

• обязательства сторон не изменять границы силой;

• отсутствие сил НАТО на территории Украины;

• размещение истребителей НАТО в Польше.

Также документ предусматривает создание платформ диалога безопасности между США, НАТО и Россией, фиксацию Москвой политики ненападения на Украину и Европу, а также запуск крупных инвестиционных программ для восстановления Украины.





Среди экономических положений – использование 100 млрд долларов замороженных российских активов для восстановления Украины (с распределением прибыли между США и партнерами), участие РФ и США в совместных проектах, постепенное снятие санкций и возможное возвращение России в формат G8.







В документе также упоминаются:

• обмен пленными "все всех";

• запуск ЗАЭС под наблюдением МАГАТЭ с разделением производимой электроэнергии между Украиной и РФ;

• помощь США в восстановлении газовой инфраструктуры;

• проведение выборов в Украине через 100 дней после подписания соглашения;

• полная амнистия участникам войны.

Официальная позиция США по документу не объявлена, а его происхождение остается неизвестным. Украинские власти пока публично не комментировали содержание "плана".



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что подполковник Вооруженных сил Украины, сокомандир 3-го армейского корпуса Максим Жорин заявил, что распространение слухов и "инсайдов" о возможных условиях завершения войны является отвлечением внимания. Он подчеркнул, что Украине следует сконцентрироваться на реальных вызовах, ожидаемых в ближайшее время.