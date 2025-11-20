Стали известны все 28 пунктов «мирного плана США»

Рубрики
Ткачова Марія
Нардеп Алексей Гончаренко заявил, что в сети начал циркулировать документ, который якобы представляет собой вариант "мирного плана" США по завершению войны в Украине. По его словам, он состоит из 28 пунктов и частично напоминает подходы американской администрации по урегулированию ситуации в Газе. Официального подтверждения подлинности документа нет.
Пункты «Мирного плана США»
В документе, распространяемом онлайн, говорится о ряде политических, безопасных, экономических и территориальных положений, среди которых:
• признание суверенитета Украины;
• закрепление внеблокового статуса Украины и отказ от вступления в НАТО на конституционном уровне;
• ограничение численности Вооруженных сил;
• сохранение безъядерного статуса;
• признание Крыма, Донецка и Луганска де-факто русскими;
• "замораживание" ситуации в Херсонской и Запорожской областях на столкновении;
• создание демилитаризированной буферной зоны под фактическим контролем РФ;
• обязательства сторон не изменять границы силой;
• отсутствие сил НАТО на территории Украины;
• размещение истребителей НАТО в Польше.
Также документ предусматривает создание платформ диалога безопасности между США, НАТО и Россией, фиксацию Москвой политики ненападения на Украину и Европу, а также запуск крупных инвестиционных программ для восстановления Украины.
Среди экономических положений – использование 100 млрд долларов замороженных российских активов для восстановления Украины (с распределением прибыли между США и партнерами), участие РФ и США в совместных проектах, постепенное снятие санкций и возможное возвращение России в формат G8.
В документе также упоминаются:
• обмен пленными "все всех";
• запуск ЗАЭС под наблюдением МАГАТЭ с разделением производимой электроэнергии между Украиной и РФ;
• помощь США в восстановлении газовой инфраструктуры;
• проведение выборов в Украине через 100 дней после подписания соглашения;
• полная амнистия участникам войны.
Официальная позиция США по документу не объявлена, а его происхождение остается неизвестным. Украинские власти пока публично не комментировали содержание "плана".
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что подполковник Вооруженных сил Украины, сокомандир 3-го армейского корпуса Максим Жорин заявил, что распространение слухов и "инсайдов" о возможных условиях завершения войны является отвлечением внимания. Он подчеркнул, что Украине следует сконцентрироваться на реальных вызовах, ожидаемых в ближайшее время.