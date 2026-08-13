Стали відомі справжні плани Путіна на Білорусь: чим це загрожує Україні

Повторний наступ Росії на Київ обговорюють в Україні щороку. Попри те, що думки різняться щодо рівня загрози, експерти сходяться на думці, що лідер РФ Путін може розглядати такий сценарій, однак чи наважиться.

Олександр Лукашенко. Фото портал "Коментарі"

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко зазначив, що Путін ніколи не відмовлявся від ідеї повторити наступ на Київ, однак питання у ресурсах. Експерт зазначив, що навряд чи лідер РФ обмежиться 40 тис. солдатів, як це було у 2022-му. Не ризикне Путін і підставляти лідера РФ Олександра Лукашенка. І для цього є декілька причин.

Коваленко зазначив: Лукашенко розуміє високі ризики — як тільки буде рух військ з боку північного сусіда на Білорусь “полетить так, як не летіло у 2022 році”. Експерт акцентував, що тоді Україна достатньо толерантно, стримано ставилась до білоруської території. Зараз, за його словами, такого не буде, якщо почнеться наступ з території Білорусі. І Лукашенко добре це розуміє, тож поспішив перепросити у Зеленського.

Однак є ще один вагомий аргумент на користь невтручання Лукашенка у війну.

"Чому навіть Путін не готовий підставляти так Білорусь? Тому що Білорусь за ці понад чотири роки перетворилась в хаб по легалізації контрабандної продукції для Росії з інших країн. І першим, хто постачає для легалізації багато продукції подвійного призначення, є Китай. До того ж білоруські підприємства військово-промислового комплексу беруть участь в розконсервації, модернізації, а також ремонті російської військової техніки. Тобто Білорусь виконує великий об'єм задач для Росії”, — пояснив експерт.

Також не варто забувати про бензин, паливо, Мозирський НПЗ і в принципі білоруська нафтопереробна галузь, яка працює зараз в умовах дефіциту на Росію. І все це, за його словами, може втратити не тільки Лукашенко, а і сам Путін, якщо почнеться наступ з території Білорусі. Це також їх зупиняє, підсумував Коваленко.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, які умови миру Україна могла передати США.



