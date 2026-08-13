Стали известны настоящие планы Путина на Беларусь: чем это угрожает Украине

Повторное наступление России на Киев обсуждается в Украине ежегодно. Несмотря на то, что мнения отличаются относительно уровня угрозы, эксперты сходятся во мнении, что лидер РФ Путин может рассматривать такой сценарий, но решится.

Александр Лукашенко. Фото портал "Комментарии"

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко отметил, что Путин никогда не отказывался от идеи повторить наступление на Киев, однако, вопрос в ресурсах. Эксперт отметил, что вряд ли лидер РФ ограничится 40 тыс. солдат, как это было в 2022 году. Не рискнет Путин и подставлять лидера РФ Александра Лукашенко. И тому есть несколько причин.

Коваленко отметил: Лукашенко понимает высокие риски — как только будет движение войск со стороны северного соседа на Беларусь "улетит так, как не летело в 2022 году". Эксперт акцентировал, что тогда Украина достаточно толерантно, сдержанно относилась к белорусской территории. Сейчас, по его словам, такого не произойдет, если начнется наступление с территории Беларуси. И Лукашенко хорошо это понимает, поэтому поспешил извиниться перед Зеленским.

Однако есть еще один весомый аргумент в пользу невмешательства Лукашенко в войну.

"Почему даже Путин не готов подставлять так Беларусь? Потому что Беларусь за эти более четырех лет превратилась в хаб по легализации контрабандной продукции для России из других стран. И первым, кто поставляет для легализации много продукции двойного назначения, является Китай. К тому же, белорусские предприятия военно-промышленного комплекса принимают участие в расконсервации, модернизации, а также ремонте российской военной техники. То есть Беларусь выполняет большой объем задач для России”, – пояснил эксперт.

Также не стоит забывать о бензине, топливе, Мозырском НПЗ и в принципе белорусской нефтеперерабатывающей отрасли, которая работает сейчас в условиях дефицита на Россию. И все это, по его словам, может потерять не только Лукашенко, но и сам Путин, если начнется наступление с территории Беларуси. Это также их останавливает, подытожил Коваленко.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какие условия мира Украина могла передать США.



