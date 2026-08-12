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Стали відомі плани Путіна на захід України: що замислив ворог

Військовий експерт Світан розповів, які об’єкти Росія може атакувати на заході України

12 серпня 2026, 14:44
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Кречмаровская Наталия

В мережі інтернет з'явилась інформація, що російські війська, ймовірно, проводили розвідку західних регіонів України для майбутніх обстрілів.

Стали відомі плани Путіна на захід України: що замислив ворог

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Військовий експерт Роман Світан розповів, які об’єкти може обстріляти Росія на території західних областей. 

“Те, що росіяни зараз намагаються там розвідувати західну, тобто західний напрямок, швидше за все, пов'язано або з можливістю зупинення логістики, або з можливістю зупинки енергетичного, газового та нафтового реверсного трафіку в наш бік. На мою думку, вони намагатимуться якось намацати можливості наших газових, нафтових, енергетичних механізмів, як вхідних воріт з боку Європи”, — пояснив експерт і додав, що це становить проблему. 

За його словами, треба працювати з нашими партнерами для того, щоб вони хоч допомогли прикрити ці вхідні ворота. Також треба розуміти, куди можуть бити та розосереджувати ресурси. У такій ситуації, переконаний Світан, ворогу не буде сенсу завдавати удару, якщо одним обстрілом не зможе зупинити певні процеси.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Росія не готова припиняти війну в Україні. Замість мирних переговорів та пошуків компромісів ворог нарощує виробництво ракет, використовує допомогу партнерів та планує запускати за один обстріл 200 ракет. 

Моніторингові канали попередили про підготовку до нового масованого обстрілу — удар може бути у наступні 72 години (загроза до 13 серпня). Також моніторингові канали попередили про пріоритетні цілі ворога у Києві та Київській області. Зазначається, що попередження актуальне кілька діб, також за інформацією у ворога в готовності понад два десятки балістичних ракет в Брянській області.




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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=bsM-_ujpE6Q
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