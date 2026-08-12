Стали известны планы Путина на запад Украины: что задумал враг

В интернете появилась информация, что российские войска, вероятно, проводили разведку западных регионов Украины для будущих обстрелов.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Военный эксперт Роман Свита рассказал, какие объекты может обстрелять Россия на территории западных областей.

"То, что россияне сейчас пытаются там разведывать западное, т.е. западное направление, скорее всего, связано либо с возможностью остановки логистики, либо с возможностью остановки энергетического, газового и нефтяного реверсного трафика в нашу сторону. По моему мнению, они будут пытаться как-то нащупать возможности наших газовых, нефтяных, энергетических механизмов, как входных ворот со стороны Европы”, — пояснил эксперт и добавил, что это составляет проблему.

По его словам, нужно работать с нашими партнерами для того, чтобы они хоть помогли прикрыть входные ворота. Также следует понимать, куда могут бить и рассредоточивать ресурсы. В такой ситуации, убежден Свитан, врагу не будет смысла наносить удар, если одним обстрелом не сможет остановить определенные процессы.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Россия не готова прекращать войну в Украине. Вместо мирных переговоров и поисков компромиссов, враг наращивает производство ракет, использует помощь партнеров и планирует запускать за один обстрел 200 ракет.

Мониторинговые каналы предупредили о подготовке к новому массированному обстрелу – удар может быть в следующие 72 часа (угроза до 13 августа). Также мониторинговые каналы предупредили о приоритетных целях неприятеля в Киеве и Киевской области. Отмечается, что предупреждение актуально несколько суток, также по информации у врага в готовности более двух десятков баллистических ракет в Брянской области.



