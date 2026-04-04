Стали відомі ключові цілі Путіна на 2026 рік щодо України

Російський диктатор Володимир Путін може зосередити ключові зусилля не лише на полі бою, а й на політичному фронті, намагаючись переконати Дональда Трампа зайняти вигідну для Москви позицію. Про це заявив австралійський генерал-майор у відставці Мік Райан в ефірі Еспресо.

За його оцінкою, головна мета Кремля – схилити Вашингтон до тиску на Київ, заради укладання мирної угоди, яка буде вигідна Росії. Для цього Москва намагається створити ілюзію військової переваги та неминучості свого успіху.

При цьому Райан наголошує: реальна ситуація на фронті далека від заяв російської пропаганди. Весняний наступ армії РФ виявився менш успішним, ніж очікувалося, окупанти частіше втрачали позиції, ніж просувалися вперед. Водночас Збройні сили України демонструють ефективніші дії у наземних операціях.

Експерт вважає, що, незважаючи на труднощі, стратегічні цілі Росії залишаються незмінними. У центрі уваги – закріплення контролю за Донбасом, що вже кілька років є пріоритетом для Кремля. Одночасно не виключаються допоміжні операції в інших напрямках, включаючи райони Харкова, Дніпра та Запоріжжя.

Окремо Райан скептично оцінює перспективи амбітніших планів Москви, зокрема можливого наступу на півдні. За його словами, спроба захоплення Одеси значно перевищує поточні можливості російської армії з огляду на глибоко ешелоновану оборону України.

Таким чином, Кремль може посилити тиск не так через військові успіхи, як через політичні інструменти, намагаючись змінити баланс сил за межами поля бою.

Читайте також на порталі "Коментарі" – українська армія збільшує тиск на російські війська, формуючи нові важелі впливу на поле бою. Серія тактичних, оперативних та стратегічних ударів ЗСУ вже могла зірвати плани Кремля щодо масштабного наступу у весняно-літній кампанії 2026 року. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни.



