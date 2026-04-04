Стали известны ключевые цели Путина на 2026 год относительно Украины

Российский диктатор Владимир Путин может сосредоточить ключевые усилия не только на поле боя, но и на политическом фронте, пытаясь убедить Дональда Трампа занять выгодную для Москвы позицию. Об этом заявил австралийский генерал-майор в отставке Мик Райан в эфире Эспрессо.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

По его оценке, главная цель Кремля – склонить Вашингтон к давлению на Киев, ради заключения мирного соглашения, которое будет выгодно России. Для этого Москва пытается создать иллюзию военного превосходства и неизбежности своего успеха.

При этом Райан подчёркивает: реальная ситуация на фронте далека от заявлений российской пропаганды. Весеннее наступление армии РФ оказалось менее успешным, чем ожидалось, оккупанты чаще теряли позиции, чем продвигались вперёд. В то же время Вооружённые силы Украины демонстрируют более эффективные действия в наземных операциях.

Эксперт считает, что, несмотря на трудности, стратегические цели России остаются неизменными. В центре внимания – закрепление контроля над Донбассом, что уже несколько лет является приоритетом для Кремля. Одновременно не исключаются вспомогательные операции на других направлениях, включая районы Харькова, Днепра и Запорожья.

Отдельно Райан скептически оценивает перспективы более амбициозных планов Москвы, в частности возможного наступления на юге. По его словам, попытка захвата Одессы значительно превышает текущие возможности российской армии, учитывая глубоко эшелонированную оборону Украины.

Таким образом, Кремль может усилить давление не столько через военные успехи, сколько через политические инструменты, пытаясь изменить баланс сил за пределами поля боя.

