Головна Новини Суспільство Війна з Росією Стала відомо, чому Росія атакувала Київ: що планував Путін
commentss НОВИНИ Всі новини

Стала відомо, чому Росія атакувала Київ: що планував Путін

Масована атака Росії на Київ 28 вересня стала спробою Путіна показати силу Кремля у війні в Україні для Трампа.

28 вересня 2025, 15:55
Автор:
avatar

Slava Kot

У ніч на 28 вересня Росія здійснила масовану атаку на Україну, застосувавши майже 500 дронів та понад 40 ракет, більшість з яких були спрямовані на Київ. За словами політолога Володимира Фесенка, цей удар став реакцією російського диктатора Володимира Путіна на приниження від президента США Дональда Трампа.

Стала відомо, чому Росія атакувала Київ: що планував Путін

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Володимир Фесенко в ефірі телеканалу "Еспресо" висловив свої думки щодо причин масованого удару Росії по Києву. За його словами, Росія продовжить здійснювати подібні атаки по Україні для показу сили.

"Сьогоднішня атака на Київ далеко не перша і, боюсь, що не останій такий повітряний удар. Це атака проти цивільного населення і, на жаль, це буде продовжуватись з метою тиску на нас. Атака на Київ сьогодні стала демонстрацією сили", — каже Фесенко.

Політолог вважає, що атака по Україні стала сигналом Путіна для Трампа, який назвав Росію "паперовим тигром". 

"Це своєрідна відповідь Путіна Трампу, що Росія не є "паперовим тигром". Він таким чином говорить про те, що зброя в нього є і він буде продовжувати ці атаки", — наголошує політолог.

За словами Фесенка, Україні потрібні сучасні засоби для відповіді на подібні удари. Він також наголосив, що питання постачання Україні далекобійного озброєння зі США залишається відкритим, адже держсекретар США в Нью-Йорку повідомив про переговори щодо надання Україні не лише оборонної, а й наступальної зброї.

Нагадаємо, що на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку Трамп назвав Росію "паперовим тигром". Це термін, який вказує на щось, що здається могутнім і загрозливим, але насправді є слабким і безсилим. Саме так Трамп підсумував кількарічні спроби Путіна перемогти Україну

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Кремлі відреагували на принизливі слова Трампа, який назвав Росію "паперовим тигром".

Також "Коментарі" писали, що у Росії цинічно спробували виправдати масований удар по цивільних об’єктах в Україні.



Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=ScdUZNkwcYc&ab_channel=Espreso.TV
