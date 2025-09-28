Стало известно, почему Россия атаковала Киев: что планировал Путин

В ночь на 28 сентября Россия совершила массированную атаку на Украину, применив почти 500 дронов и более 40 ракет, большинство из которых были направлены на Киев. По словам политолога Владимира Фесенко, этот удар стал реакцией российского диктатора Владимира Путина на унижение президента США Дональда Трампа.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Владимир Фесенко в эфире телеканала "Эспрессо" высказал свои мнения по поводу причин массированного удара России по Киеву. По его словам, Россия продолжит совершать подобные атаки по Украине для демонстрации силы.

"Сегодняшняя атака на Киев далеко не первая и, боюсь, что не последний такой воздушный удар. Это атака против гражданского населения и, к сожалению, это будет продолжаться с целью давления на нас. Атака на Киев сегодня стала демонстрацией силы", — говорит Фесенко.

Политолог считает, что атака по Украине стала сигналом Путина для Трампа, назвавшего Россию "бумажным тигром".

"Это своеобразный ответ Путина Трампу, что Россия не "бумажный тигр". Он таким образом говорит о том, что оружие у него есть и он будет продолжать эти атаки", — отмечает политолог.

По словам Фесенко, Украине требуются современные средства для ответа на подобные удары. Он также подчеркнул, что вопрос поставки Украине дальнобойного вооружения из США остается открытым, ведь госсекретарь США в Нью-Йорке сообщил о переговорах по предоставлению Украине не только оборонительного, но и наступательного оружия.

Напомним, что на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Трамп назвал Россию "бумажным тигром". Это термин, указывающий на то, что кажется мощным и угрожающим, но на самом деле является слабым и бессильным. Именно так Трамп подытожил нескольколетние попытки Путина победить Украину.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле отреагировали на унизительные слова Трампа, назвавшего Россию "бумажным тигром".

Также "Комментарии" писали, что в России цинично попытались оправдать массированный удар по гражданским объектам в Украине.