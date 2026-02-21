Стала відома ключова фраза Путіна, яку він сказав у день великої війни проти України

У день початку повномасштабного вторгнення в Україну, 24 лютого 2022 року, правитель Росії Володимир Путін приймав у Кремлі тодішнього прем'єр-міністра Пакистану Імран Хан, незважаючи на війну, яка стрімко розгорталася. Як повідомляє The Guardian, візит було погоджено заздалегідь і готувався протягом кількох місяців, а його дата збіглася з моментом, коли російські війська вже перетинали український кордон.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

За даними джерел, близьких до пакистанської делегації, російський лідер виглядав абсолютно спокійним та впевненим. Протягом більше двох годин сторони обговорювали питання енергетичного співробітництва, торгівлі та перспективи зміцнення зв'язків між Москвою та Ісламабадом. Навіть на тлі початку найбільшого військового конфлікту в Європі за десятиліття Кремль не змінював графік і демонстрував зовнішню незворушність.

Після офіційних переговорів Путін запросив Хана на неформальний обід у розкішній обстановці Кремля. Саме тоді пакистанський прем'єр порушив тему війни, яка розпочалася лише кількома годинами раніше. У відповідь Путін спробував заспокоїти співрозмовника, заявивши, що конфлікт буде недовгим.

"Не хвилюйся про це. Це закінчиться за кілька тижнів", — сказав російський лідер, за словами джерел.

Ці слова відображали очікування Кремля щодо швидкого закінчення війни. Однак подальший розвиток подій показав, що розрахунок на блискавичну перемогу виявився помилковим. Україна не лише втримала столицю, а й зірвала початковий план Москви, перетворивши війну на затяжне протистояння з тяжкими наслідками для Росії та усієї міжнародної системи безпеки.

