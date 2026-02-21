Стала известна ключевая фраза Путина, которую он произнес в день большой войны против Украины

В день начала полномасштабного вторжения в Украину, 24 февраля 2022 года, правитель России Владимир Путин принимал в Кремле тогдашнего премьер-министра Пакистана Имран Хан, несмотря на стремительно разворачивающуюся войну. Как сообщает The Guardian, визит был согласован заранее и готовился в течение нескольких месяцев, а его дата совпала с моментом, когда российские войска уже пересекали украинскую границу.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

По данным источников, близких к пакистанской делегации, российский лидер выглядел абсолютно спокойным и уверенным. В течение более двух часов стороны обсуждали вопросы энергетического сотрудничества, торговлю и перспективы укрепления связей между Москвой и Исламабадом. Даже на фоне начала крупнейшего военного конфликта в Европе за десятилетия Кремль не стал менять график и демонстрировал внешнюю невозмутимость.

После официальных переговоров Путин пригласил Хана на неформальный обед в роскошной обстановке Кремля. Именно тогда пакистанский премьер поднял тему войны, которая началась всего несколькими часами ранее. В ответ Путин попытался успокоить собеседника, заявив, что конфликт будет недолгим.

"Не волнуйся об этом. Это закончится через несколько недель", — сказал российский лидер, по словам источников.

Эти слова отражали ожидания Кремля относительно быстрого исхода войны. Однако дальнейшее развитие событий показало, что расчет на молниеносную победу оказался ошибочным. Украина не только удержала столицу, но и сорвала первоначальный план Москвы, превратив войну в затяжное противостояние с тяжелыми последствиями для России и всей международной системы безопасности.

