logo_ukra

BTC/USD

91468

ETH/USD

3132.38

USD/UAH

42.06

EUR/UAH

49

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Стала відома головна ціль переговорів для росіян: це не території
commentss НОВИНИ Всі новини

Стала відома головна ціль переговорів для росіян: це не території

Переговори у Москві, схоже, звелися перш за все до фінансового питання – вигоди для американців

8 грудня 2025, 07:40
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Головне, що ми маємо зрозуміти – з появою Кушнера, схоже, відбулася зміна переговорної  стратегії. США розділили наші переговори всього на дві частини. Умовні 28 пунктів Віткоффа та Дмітрієва розділені на 27 і 1. Спочатку американці домовляються з росіянами про все, а потім, вважають, що зможуть дотиснути нас з територіями. Це кардинальна зміна підходу. І кардинальне зменшення ролі України в переговорах, при повному ігноруванні ЄС. Так думку висловив політолог Вадим Денисенко.

Стала відома головна ціль переговорів для росіян: це не території

Путін та Віткофф. Фото: із відкритих джерел

Експерт вважає, що окремо треба звернути увагу на те, що переговори в Москві, схоже, звелися перш за все до фінансового питання – вигоди для американців. І, схоже, ми маємо ще одну проблему: росіяни наближаються до того, щоб розділити переговори про Україну та переговори Росія-США. Це один з головних викликів на які немає відповіді. 

"Також хочу звернути увагу на те, що головна ціль переговорів для росіян не території. Головна ціль – повернення Росії у гру. А головна ціль США – мир будь- якою ціною і гроші. Щодо Європи, то вона хоче просто безпекових гарантій. І їх їм дадуть", – зауважив Вадим Денисенко.

Читайте також на порталі "Коментарі" — кому Трамп вирішив віддати Євразію та Україну: став відомий справжній підхід США.

Також видання "Коментарі" повідомляло — європейські лідери переживають один із найнапруженіших періодів у спробах зберегти міцність трансатлантичного партнерства після публікації Білим домом нової Стратегії національної безпеки. Документ обсягом 33 сторінки, підписаний президентом Дональдом Трампом, містить жорсткі попередження на адресу Європи і вказує, що континент ризикує виявитися "знищеним", якщо не перегляне своїх підходів до оборони та безпеки, повідомляє Bloomberg.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини