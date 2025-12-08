Стала відома головна ціль переговорів для росіян: це не території

Головне, що ми маємо зрозуміти – з появою Кушнера, схоже, відбулася зміна переговорної стратегії. США розділили наші переговори всього на дві частини. Умовні 28 пунктів Віткоффа та Дмітрієва розділені на 27 і 1. Спочатку американці домовляються з росіянами про все, а потім, вважають, що зможуть дотиснути нас з територіями. Це кардинальна зміна підходу. І кардинальне зменшення ролі України в переговорах, при повному ігноруванні ЄС. Так думку висловив політолог Вадим Денисенко.

Путін та Віткофф. Фото: із відкритих джерел

Експерт вважає, що окремо треба звернути увагу на те, що переговори в Москві, схоже, звелися перш за все до фінансового питання – вигоди для американців. І, схоже, ми маємо ще одну проблему: росіяни наближаються до того, щоб розділити переговори про Україну та переговори Росія-США. Це один з головних викликів на які немає відповіді.

"Також хочу звернути увагу на те, що головна ціль переговорів для росіян не території. Головна ціль – повернення Росії у гру. А головна ціль США – мир будь- якою ціною і гроші. Щодо Європи, то вона хоче просто безпекових гарантій. І їх їм дадуть", – зауважив Вадим Денисенко.

