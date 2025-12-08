Стала известна главная цель переговоров для россиян: это не территории

Главное, что мы должны понять – с появлением Кушнера, похоже, произошло изменение переговорной стратегии. США разделили наши переговоры всего на две части. Условные 28 пунктов Уиткоффа и Дмитриева разделены на 27 и 1. Сначала американцы договариваются с россиянами обо всем, а затем считают, что смогут дожать нас с территориями. Это кардинальное изменение подхода. И кардинальное уменьшение роли Украины в переговорах при полном игнорировании ЕС. Такое мнение высказал политолог Вадим Денисенко.

Путин и Уиткофф. Фото: из открытых источников

Эксперт считает, что отдельно следует обратить внимание на то, что переговоры в Москве, похоже, свелись прежде всего к финансовому вопросу – выгоды для американцев. И, похоже, у нас еще одна проблема: россияне приближаются к тому, чтобы разделить переговоры об Украине и переговоры Россия-США. Это один из главных вызовов, на которые нет ответа.

Также хочу обратить внимание на то, что главная цель переговоров для россиян не территории. Главная цель – возвращение России в игру. А главная цель США – мир любой ценой и деньгами. Что касается Европы, то она хочет просто гарантий безопасности. И их им дадут", – заметил Вадим Денисенко.

Читайте на портале "Комментарии" — кому Трамп решил отдать Евразию и Украину: стал известен настоящий подход США.

Также издание "Комментарии" сообщало – европейские лидеры переживают один из самых напряженных периодов в попытках сохранить прочность трансатлантического партнерства после публикации Белым домом новой Стратегии национальной безопасности. Документ объемом 33 страницы, подписанный президентом Дональдом Трампом, содержит жесткие предупреждения в адрес Европы и указывает, что континент рискует оказаться "уничтоженным", если не просмотрит своих подходов к обороне и безопасности, сообщает Bloomberg.



