Процес уже розпочався: союз Європи та США на межі розколу

Європейські лідери переживають один із найнапруженіших періодів у спробах зберегти міцність трансатлантичного партнерства після публікації Білим домом нової Стратегії національної безпеки. Документ обсягом 33 сторінки, підписаний президентом Дональдом Трампом, містить жорсткі попередження на адресу Європи і вказує, що континент ризикує виявитися "знищеним", якщо не перегляне своїх підходів до оборони та безпеки, повідомляє Bloomberg.

США та ЄС. Фото: з відкритих джерел

Для таких лідерів, як прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер, французький президент Еммануель Макрон і голова німецьких консерваторів Фрідріх Мерц, позиція Вашингтона стала тривожним сигналом, який пролунав на тлі можливого переходу російсько-української війни у вирішальну фазу. У європейських столицях посилюється занепокоєння, що США можуть шукати окремі домовленості із Москвою, послаблюючи єдину лінію Заходу. Додаткове напруження викликало розкриття інформації про те, що американський представник Стів Віткофф консультував Кремль щодо того, як подати план щодо України президенту Трампу.

У самій стратегії США стверджують, що Європа демонструє "нереалістичні очікування" щодо війни та відчуває "дефіцит упевненості" у діалозі з Росією. Така риторика є особливо складною для Лондона, який прагне зберегти статус ключового союзника Вашингтона та продовжувати підтримку України. Європейські дипломати визнають, що нещодавні контакти зі США та Києвом супроводжувалися труднощами, а держави ЄС готуються до сценарію, за якого Вашингтон може скоротити участь у конфлікті або перевизначити свої пріоритети. Найбільші побоювання викликає можливе припинення військової допомоги та обмеження обміну розвідданими.

Експерти попереджають: Європі доведеться вирішувати, чи здатна вона сама підтримувати Київ. За словами колишнього британського аташе у Москві та Києві Джона Формана, заяви американської адміністрації про те, що вона залишиться "стільки, скільки потрібно", не замінюють стратегічного плану.

Європейські чиновники побоюються, що США можуть спробувати змусити Київ погодитись на домовленість, яка не передбачає серйозних гарантій безпеки. Такий варіант, вважають у ЄС, лише створить умови для нової війни. Найближчими днями делегації країн Європи вирушать до Вашингтона, щоб обговорити стан переговорів. На думку експертів, роки недофінансування оборони та залежність від американської "парасольки" призвели Європу до стану, наслідки якого стають все очевиднішими.

