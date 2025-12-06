Процесс уже начался: союз Европы и США на грани раскола

Европейские лидеры переживают один из самых напряжённых периодов в попытках сохранить прочность трансатлантического партнерства после публикации Белым домом новой Стратегии национальной безопасности. Документ объёмом 33 страницы, подписанный президентом Дональдом Трампом, содержит жёсткие предупреждения в адрес Европы и указывает, что континент рискует оказаться "уничтоженным", если не пересмотрит свои подходы к обороне и безопасности, сообщает Bloomberg.

США и ЕС. Фото: из открытых источников

Для таких лидеров, как премьер-министр Великобритании Кир Стармер, французский президент Эммануэль Макрон и глава немецких консерваторов Фридрих Мерц, позиция Вашингтона стала тревожным сигналом, прозвучавшим на фоне возможного перехода российско-украинской войны в решающую фазу. В европейских столицах усиливается беспокойство, что США могут искать отдельные договорённости с Москвой, ослабляя единую линию Запада. Дополнительное напряжение вызвало раскрытие информации о том, что американский представитель Стив Уиткофф консультировал Кремль относительно того, как представить план по Украине президенту Трампу.

В самой стратегии США утверждают, что Европа демонстрирует "нереалистичные ожидания" в отношении войны и испытывает "дефицит уверенности" в диалоге с Россией. Такая риторика особенно сложна для Лондона, который стремится сохранить статус ключевого союзника Вашингтона и продолжать поддержку Украины. Европейские дипломаты признают, что недавние контакты с США и Киевом сопровождались трудностями, а государства ЕС готовятся к сценарию, при котором Вашингтон может сократить участие в конфликте или переопределить свои приоритеты. Наибольшие опасения вызывает возможное прекращение военной помощи и ограничение обмена разведданными.

Эксперты предупреждают: Европе придётся решать, способна ли она в одиночку поддерживать Киев. По словам бывшего британского атташе в Москве и Киеве Джона Формана, заявления американской администрации о том, что она останется "столько, сколько нужно", не заменяют стратегического плана.

Европейские чиновники опасаются, что США могут попытаться вынудить Киев согласиться на договорённость, которая не предусматривает серьёзных гарантий безопасности. Такой вариант, считают в ЕС, лишь создаст условия для новой войны. В ближайшие дни делегации стран Европы отправятся в Вашингтон, чтобы обсудить состояние переговоров. По мнению экспертов, годы недофинансирования обороны и зависимость от американского "зонтика" привели Европу к состоянию, последствия которого становятся всё очевиднее.

