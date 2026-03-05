ССО розповіли, як знекровлюють армію РФ: що вдалося знищити

Українські воїни завдали нищівних ударів по позиціям російських загарбників в тимчасово окупованих Криму та частини Донецької області. Про це йдеться у повідомленні Сил спеціальних операцій ЗСУ в Telegram.

ЗРС С-400. Фото: з відкритих джерел

"Підрозділи front-strike Сил спеціальних операцій продовжують знищувати "кровоносну систему" сил противника на тимчасово окупованих територіях України", — йдеться у повідомленні.

Зокрема, за останні дні підрозділи ССО провели серію високоточних ударів по об'єктах забезпечення ворога.

"В результаті знищено район базування ЗРС С-400 в окупованій Орлівці в Криму, три склади паливно-мастильних матеріалів ворога — один в Маріуполі та два в Новоамвросіївському на Донеччині, в сусідній Амвросіївці знищено склад матеріально-технічного забезпечення", — наголошується у повідомленні.

Також знищено обʼєкт ремонтно-відновлювального підрозділу ворога в Зачатівці на Донеччині.

Як наголошують в ССО, знищення складів паливно-мастильних матеріалів та матеріально-технічного забезпечення суттєво підриває наступальний потенціал ворога.

