ССО рассказали, как обескровливают армию РФ: что удалось уничтожить

Украинские воины нанесли сокрушительные удары по позициям российских захватчиков во временно оккупированных Крыму и части Донецкой области. Об этом говорится в сообщении Сил специальных операций ВСУ в Telegram.

ЗРС С-400. Фото: из открытых источников

"Подразделения front-strike Сил специальных операций продолжают уничтожать "кровеносную систему" сил противника на временно оккупированных территориях Украины", – говорится в сообщении.

В частности, в последние дни подразделения ССО провели серию высокоточных ударов по объектам обеспечения врага.

"В результате уничтожен район базирования ЗРС С-400 в оккупированной Орловке в Крыму, три состава горюче-смазочных материалов врага — один в Мариуполе и два в Новоамвросиевском Донецкой области, в соседней Амвросиевке уничтожен состав материально-технического обеспечения", — отмечается в сообщении.

Также уничтожен объект ремонтно-восстановительного подразделения врага в Зачатовке Донецкой области.

Как отмечают в ССО, уничтожение составов горюче-смазочных материалов и материально-технического обеспечения существенно подрывает наступательный потенциал врага.

