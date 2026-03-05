Один із ключових заводів РФ у вогні: скільки часу Росія не зможе виробляти ракети

Українські воїни завдали ракетних ударів "Фламінго" по заводу з виробництва ракет для комплексів "Іскандер", "Ярс" та "Булава" у Воткінську, що в Удмуртській Республіці. Наслідки удару ЗСУ для росіян досить фатальні, адже у РФ виникли проблеми з виробництвом ракет. Про це в ефірі "24 Каналу" повідомив експерт, керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук.

Ракетний удар. Фото: з відкритих джерел

Експерт зауважив на точності ударів. Завдяки цьому було завдано суттєвих руйнувань підприємству російського оборонно-промислового комплексу.

За інформацією Лакійчука, під час атаки заводу три українські ракети прорвали протиповітряну оборону РФ. Проте ніхто не розкриває інформацію, скільки повітряних цілей було запущено з території України.

"Зокрема зруйновано гальванічний цех, де фактично формуються корпуси для балістичних ракет, зокрема для „Іскандерів“. Звісно, що без корпусу – це не ракета", — військовий експерт.

Для відновлення цих процесів на підприємстві за різними оцінками потрібно від півтора місяця до пів року. Більшість експертів схиляється до думки, що Москва не зможе виробляти нові "Іскандери" щонайменше 2 – 2,5 місяці.

Нагадаємо, вночі проти 21 лютого було здійснено атаку на завод "Іскандерів" в російській Удмуртії. ЗСУ завдали ударів ракетами FP-5 "Фламінго".

"Воткинський завод" має такі функції: виробництво міжконтинентальних балістичних ракет РС-24 "Ярс", "Ярс-С", "Ярс-М", балістичних ракет ЗМ-30 "Булава" для підводних човнів проєкту 955А "Борей-А"; балістичних ракет типу 9М723-1 для ОТРК "Іскандер-М" та 9-С-7760 для авіаційного ракетного комплексу "Кинджал".

