Один из ключевых заводов РФ в огне: сколько времени Россия не сможет производить ракеты

Украинские воины нанесли ракетные удары "Фламинго" по заводу по производству ракет для комплексов "Искандер", "Ярс" и "Булава" в Воткинске, что в Удмуртской Республике. Последствия удара ВСУ для россиян достаточно роковые, ведь у РФ возникли проблемы с производством ракет. Об этом в эфире "24 Канала" сообщил эксперт, руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук.

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

Эксперт отметил точность ударов. Благодаря этому были нанесены существенные разрушения предприятию российского оборонно-промышленного комплекса.

По информации Лакийчука, во время атаки завода три украинских ракеты прорвали противовоздушную оборону РФ. Однако никто не раскрывает информацию о том, сколько воздушных целей было запущено с территории Украины.

"В частности, разрушен гальванический цех, где фактически формируются корпуса для баллистических ракет, в частности для "Искандеров". Конечно, без корпуса – это не ракета", — военный эксперт.

Для возобновления этих процессов на предприятии по разным оценкам требуется от полутора месяцев до полугода. Большинство экспертов склоняются к мнению, что Москва не сможет производить новые "Искандеры" как минимум 2 – 2,5 месяца.

Напомним, ночью против 21 февраля была совершена атака на завод "Искандеров" в российской Удмуртии. ВСУ нанесли удары ракетами FP-5 "Фламинго".

"Воткинский завод" имеет следующие функции: производство межконтинентальных баллистических ракет РС-24 "Ярс", "Ярс-С", "Ярс-М", баллистических ракет ЗМ-30 "Булава" для подводных лодок проекта 955А "Борей-А"; баллистических ракет типа 9М723-1 для ОТРК "Искандер-М" и 9-С-7760 для авиационного ракетного комплекса "Кинжал".

Читайте на портале "Комментарии" — 27 февраля на территории Российской Федерации зафиксирован беспрецедентный случай массового объявления воздушной тревоги. Впервые с начала полномасштабного вторжения в Украину "ракетная опасность" была введена одновременно по меньшей мере в 13 регионах, большинство из которых расположены глубоко в тылу.



