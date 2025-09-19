ССО показали, як завдали удару по хабу морської піхоти ворога на Курщині



















У ніч на 18 вересня підрозділи Сил спеціальних операцій завдали ударів по логістичному хабу 810-ї окремої бригади морської піхоти РФ, розташованому в Курській області. Як передає портал "Коментарі", про це повідомляє прес-служба ССО.

Сили спеціальних операцій. Фото: ССО

У командуванні Сил спецоперацій уточнили, що атаку було здійснено ударними дронами.

Повідомляється, що в результаті удару були вражені: — база зберігання матеріальних засобів; склади із боєприпасами; місце прихованого розміщення озброєння та військової техніки 810-ї бригади.

Варто зазначити, що 810-та бригада морської піхоти, що дислокується в окупованому Севастополі, бере активну участь у наступальних діях на Північно-Слобожанському напрямі. Особовий склад цієї бригади причетний до скоєння військових злочинів, зокрема страти українських військовополонених.

Читайте також на порталі "Коментарі" — в ніч на 12 вересня було здійснено масштабну атаку безпілотниками на інфраструктуру російської нафтової галузі. Удари зазнав стратегічний порт Приморськ, що є основним експортним хабом Росії на Балтиці.

Внаслідок атаки було вражено судно та насосну станцію, після чого на території порту спалахнули потужні пожежі. Відомо, що саме Приморськ є кінцевою точкою Балтійської трубопровідної системи. Через цей об'єкт щорічно транспортують близько 60 млн тонн нафти загальною вартістю понад 15 мільярдів доларів.

Крім того, дрони завдали ударів по ряду нафтоперекачувальних станцій, які забезпечують постачання сирої нафти в інший ключовий російський порт — Усть-Луга. Це створює серйозні перебої у логістиці експорту енергоресурсів із Росії.



