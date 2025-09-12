Украина мощно ударила по России: что поразила

По данным источников РБК-Украина в СБУ, в ночь на 12 сентября была совершена масштабная атака беспилотниками на инфраструктуру российской нефтяной отрасли. Удары претерпел стратегический порт Приморск, являющийся основным экспортным хабом России на Балтике.

Украинская атака по рф

В результате атаки были поражены судно и насосная станция, после чего на территории порта вспыхнули мощные пожары. Понятно, что конкретно Приморск является конечной точкой Балтийской трубопроводной системы. Через этот объект ежегодно транспортируют около 60 млн. тонн нефти общей стоимостью более 15 миллиардов долларов.

Кроме того, дроны нанесли удары по ряду нефтеперекачивающих станций, обеспечивающих поставку сырой нефти в другой ключевой российский порт — Усть-Луга. Это создает серьезные перебои в логистике экспорта энергоресурсов из России.

Таким образом, Украина нанесла очередной удар по нефтегазовой инфраструктуре агрессора, срывая поставки, которые критически важны для наполнения российского бюджета и финансирования войны против Украины.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Военнослужащий с позывным "Осман" рассказал о сложной ситуации, сложившейся на Херсонском направлении. По его словам, в настоящее время погодные условия способствуют активной работе вражеских беспилотников на дальних дистанциях. Это создает серьезную опасность не только для военных, но и гражданского населения, особенно в районах, где фиксируется интенсивное движение.

"Осман" отмечает, что противник постоянно использует ударные дроны для мониторинга и нанесения точечных ударов. Больше всего под враждебным наблюдением находятся дороги и маршруты, по которым передвигаются люди или транспорт. Это значительно усложняет любые перемещения и делает их крайне опасными.

