

















В ночь на 18 сентября подразделения Сил специальных операций нанесли удары по логистическому хабу 810-й отдельной бригады морской пехоты РФ, расположенному в Курской области. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба ССО.

Силы специальных операций. Фото: ССО

В командовании Сил спецопераций уточнили, что атака была осуществлена ударными дронами.

Сообщается, что в результате удара были поражены: база хранения материальных средств; склады с боеприпасами; место скрытого размещения вооружения и военной техники 810-й бригады.

Стоит отметить, что 810-я бригада морской пехоты, дислоцирующаяся в оккупированном Севастополе, принимает активное участие в наступательных действиях на Северо-Слобожанском направлении. Личный состав этой бригады причастен к совершению военных преступлений, в частности казни украинских военнопленных.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 12 сентября была совершена масштабная атака беспилотниками на инфраструктуру российской нефтяной отрасли. Удары претерпел стратегический порт Приморск, являющийся основным экспортным хабом России на Балтике.

В результате атаки были поражены судно и насосная станция, после чего на территории порта вспыхнули мощные пожары. Понятно, что конкретно Приморск является конечной точкой Балтийской трубопроводной системы. Через этот объект ежегодно транспортируют около 60 млн. тонн нефти общей стоимостью более 15 миллиардов долларов.

Кроме того, дроны нанесли удары по ряду нефтеперекачивающих станций, обеспечивающих поставку сырой нефти в другой ключевой российский порт — Усть-Луга. Это создает серьезные перебои в логистике экспорта энергоресурсов из России.



