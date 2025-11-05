США знищать Росію: озвучено сценарій невідворотного краху Путіна

США продовжують збільшувати економічний тиск на Росію, вводячи нові санкції проти провідних енергетичних компаній "Роснафти" та "Лукойлу". Незважаючи на запевнення Кремля про "стійкість" економіки, наслідки від санкцій стають все більш очевидними, заявив експерт у галузі національної безпеки США Марк Тот.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, санкції суттєво скорочують доходи російського бюджету.

"Тільки нафтові обмеження можуть позбавити Росію до 50 мільярдів доларів щорічно — це 10–15% загальних державних надходжень", — пояснив Тот.

Під час свого візиту до США в жовтні керівник Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв намагався переконати американців, що санкції не завдають шкоди економіці РФ. Однак, за словами Тота, вже сам факт цього візиту свідчить про серйозні занепокоєння російської сторони.



"Дмитрієв добре розуміє масштаб проблеми. Санкції справді підривають основи російського бюджету", — наголосив аналітик.

Ситуація на економічному фронті погіршується: РФ опинилася в стані стагфляції, де високі темпи інфляції поєднуються з падінням економічної активності. Банківська система відчуває дефіцит ліквідності, а уряд вимушений покривати бюджетні дірки за рахунок внутрішніх резервів.

Експерти оцінюють доходи Кремля від нафти та газу в приблизно 400 мільярдів доларів на рік, і навіть часткові втрати через санкції можуть мати катастрофічні наслідки. Додатково, нафтопереробна інфраструктура Росії страждає від українських атак, що додатково руйнує енергетичний сектор країни.



"Поєднання військових і фінансових чинників руйнує довіру до російських активів на світових ринках", — зазначають аналітики.

Марк Тот підкреслив, що нинішні санкції — це лише початок, і США можуть розширити обмеження на країни та компанії, що продовжують закуповувати російську нафту. Це посилить ізоляцію Кремля на міжнародній арені.



"Ці санкції вже мають вагомий ефект, і їхнє значення тільки зростатиме", — резюмував експерт.

Як вже писали "Коментарі", поки українські військові стримують штурми росіян на Донеччині, народні депутати від партії Петра Порошенка готуються до зимових свят за кордоном. Про це заявив політичний експерт Валентин Гладких, коментуючи вимогу "Євросолідарності" скасувати урядову постанову, яка обмежує виїзд посадовців під час воєнного стану.