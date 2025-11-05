logo_ukra

Фракцію Порошенка розкритикували за вимогу до уряду дозволити виїзд за кордон депутатів на свята
НОВИНИ

Фракцію Порошенка розкритикували за вимогу до уряду дозволити виїзд за кордон депутатів на свята

Фракція «Європейська солідарність» Петра Порошенка звернулася до уряду з вимогою дозволити виїзд депутатів за кордон на відпочинок під виглядом «службових відряджень».

5 листопада 2025, 13:55
Автор:
avatar

Клименко Елена

Поки українські військові стримують штурми росіян на Донеччині, народні депутати від партії Петра Порошенка готуються до зимових свят за кордоном. Про це заявив політичний експерт Валентин Гладких, коментуючи вимогу "Євросолідарності" скасувати урядову постанову, яка обмежує виїзд посадовців під час воєнного стану. 

Фракцію Порошенка розкритикували за вимогу до уряду дозволити виїзд за кордон депутатів на свята

Фото: з відкритих джерел

"Поки сили оборони стримують штурми росіян на Покровськ, депутати “Євросолідарності” вже бронюють отелі на Мальдівах на свята та вимагають від Кабміну випустити їх з країни", — написав Гладких.

За його словами, фракція "Європейська солідарність" Петра Порошенка вимагає від уряду дозволу на виїзд за кордон на відпочинок під виглядом "службових відряджень".

"Навіщо в кінці року депутатам та посадовцям Порошенка конче необхідний виїзд у відрядження? За досвідом минулих свят або літніх канікул, депутати Порошенка під приводом відряджень їдуть на відпочинок", — зауважив експерт.

 

Гладких нагадав, що подібні ситуації вже траплялися — зокрема, торік депутати від "Євросолідарності" поїхали на Мальдіви, прикриваючись участю у європейських заходах. Тоді у ЗМІ з’явилися фото політиків із розкішними годинниками та прикрасами загальною вартістю близько 10 мільйонів гривень.

" Ті ж нардепи від "Європейської солідарності" у ВР під приводом відряджень на початку літа, масово виїхали на відпочинок до країн ЄС. Фракція "Європейська солідарність" має свої улюблені курорти: Ніцца, Кап-Ферра, Монако, Італія, Іспанія. Сам Петро Олексійович душею відпочиває у Лондоні – там в нього переховуються військовозобов’язані сини-ухилянти, а тілом – в Іспанії, на своїй віллі по сусідству з кумами Свинарчуками, яких усіх разом мають посадити за розкрадання оборонки", — зазначає Гладких. 

За словами Гладких, що подібна поведінка фракції демонструє цілковиту відірваність від реалій війни та байдужість до ситуації на фронті.

 

"Це показує реальне ставлення Порошенка та його команди до війни, до ЗСУ, до країни. Загроза втрати Покровська їх турбує менше, ніж ризик не погрітися на пляжах", — підсумував експерт. 


Як повідомлялось, у жовтні Петро Порошенко задекларував понад 55 мільйонів гривень доходів. Більшість з фінансових надходжень за місяць – від угорського уряду  Орбана. Серед джерел доходу нардепа зазначені відсотки від виведених з України капіталів.




Джерело: https://www.facebook.com/gladkykh.valentine/posts/pfbid02jZb9PNgq3xg3xZVqWumJ9KHJLzFV8hZk1rexqkAWqYcT9cpyvxGNVH2FaKmU2Q88l?rdid=DhwMLMDgCCmuBgli#
