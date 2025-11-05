logo

Фракцию Порошенко раскритиковали по требованию к правительству разрешить выезд за границу депутатов на праздники
Фракция «Европейская солидарность» Петра Порошенко обратилась к правительству с требованием разрешить выезд депутатов за границу на отдых под видом «служебных командировок».

5 ноября 2025, 13:55
Пока украинские военные сдерживают штурмы россиян в Донецкой области, народные депутаты от партии Петра Порошенко готовятся к зимним праздникам за границей. Об этом заявил политический эксперт Валентин Гладких, комментируя требование "Евросолидарности" отменить правительственное постановление, ограничивающее выезд должностных лиц во время военного положения.

Фракцию Порошенко раскритиковали по требованию к правительству разрешить выезд за границу депутатов на праздники

Фото: из открытых источников

"Пока силы обороны сдерживают штурмы россиян на Покровск, депутаты Евросолидарности уже бронируют гостиницы на Мальдивах на праздники и требуют от Кабмина выпустить их из страны", — написал Гладких.

По его словам, фракция "Европейская солидарность" Петра Порошенко требует от правительства разрешения на выезд за границу на отдых под видом "служебных командировок".

"Зачем в конце года депутатам и должностным лицам Порошенко очень необходим выезд в командировку? По опыту прошлых праздников или летних каникул депутаты Порошенко под предлогом командировок едут на отдых", — отметил эксперт.

Гладких напомнил, что подобные ситуации уже случались — в частности, в прошлом году депутаты от Евролидарности поехали на Мальдивы, прикрываясь участием в европейских мероприятиях. Тогда в СМИ появились фотографии политиков с роскошными часами и украшениями общей стоимостью около 10 миллионов гривен.

" Те же нардепы от "Европейской солидарности" в ВР под предлогом командировок в начале лета массово уехали на отдых в страны ЕС. У фракции "Европейская солидарность" есть свои любимые курорты: Ницца, Кап-Ферра, Монако, Италия, Испания. Сам Петр Алексеевич душой отдыхает в Лондоне – там у него прячутся военнообязанные сыновья-уклоняющие, а телом – в Испании, на своей вилле по соседству с кумовьями Свинарчуками, которых всех вместе должны посадить за хищение оборонки ", — отмечает Гладких.

По словам Гладких, подобное поведение фракции демонстрирует полную оторванность от реалий войны и безразличие к ситуации на фронте.

"Это показывает реальное отношение Порошенко и его команды к войне, ВСУ, стране. Угроза потери Покровска их беспокоит меньше, чем риск не погреться на пляжах", — подытожил эксперт.


Как сообщалось, в октябре Петр Порошенко задекларировал более 55 миллионов гривен доходов. Большинство финансовых поступлений за месяц – от венгерского правительства Орбана. Среди источников дохода нардепа отмечены проценты от выведенных из Украины капиталов.




Источник: https://www.facebook.com/gladkykh.valentine/posts/pfbid02jZb9PNgq3xg3xZVqWumJ9KHJLzFV8hZk1rexqkAWqYcT9cpyvxGNVH2FaKmU2Q88l?rdid=DhwMLMDgCCmuBgli#
