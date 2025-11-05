США продолжают увеличивать экономическое давление на Россию, вводя новые санкции против ведущих энергетических компаний "Роснефти" и "Лукойла". Несмотря на заверения Кремля об "устойчивости" экономики, последствия от санкций становятся все более очевидными , заявил эксперт в области национальной безопасности США Марк Тот .

Фото: из открытых источников

По его словам, санкции существенно сокращают доходы российского бюджета.

" Только нефтяные ограничения могут лишить Россию до 50 миллиардов долларов ежегодно — это 10-15% общих государственных поступлений " , — пояснил Тот.

Во время своего визита в США в октябре руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев пытался убедить американцев, что санкции не наносят ущерб экономике РФ. Однако, по словам Тота, уже сам факт этого визита свидетельствует о серьезных опасениях российской стороны.



" Дмитриев хорошо понимает масштаб проблемы. Санкции действительно подрывают основы российского бюджета " , — подчеркнул аналитик.

Ситуация на экономическом фронте усугубляется: РФ оказалась в состоянии стагфляции, где высокие темпы инфляции сочетаются с падением экономической активности. Банковская система испытывает дефицит ликвидности, а правительство вынуждено покрывать бюджетные дыры за счет внутренних резервов.

Эксперты оценивают доходы Кремля от нефти и газа в примерно 400 миллиардов долларов в год, а также частичные потери из-за санкций могут иметь катастрофические последствия. Дополнительно, нефтеперерабатывающая инфраструктура России страдает украинскими атаками, что дополнительно разрушает энергетический сектор страны.



" Сочетание военных и финансовых факторов разрушает доверие к российским активам на мировых рынках " , — отмечают аналитики.

Марк Тот подчеркнул, что нынешние санкции – это только начало, и США могут расширить ограничения на страны и компании, продолжающие закупать российскую нефть. Это усугубит изоляцию Кремля на международной арене.



" Эти санкции уже имеют весомый эффект, и их значение будет только расти " , — резюмировал эксперт.

