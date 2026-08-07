США змінили оцінку загрози: що тепер говорить розвідка про можливу атаку Росії на НАТО

Американська розвідка переглянула свої прогнози щодо можливих дій Росії проти країн НАТО. Якщо раніше у Вашингтоні вважали, що Кремль не ризикне відкривати новий фронт до завершення війни проти України, то тепер спецслужби припускають інший сценарій. За даними The Wall Street Journal, президент РФ Володимир Путін може спробувати перевірити рішучість Північноатлантичного альянсу ще під час війни.

НАТО. Фото: з відкритих джерел

Згідно з новими оцінками, Москва може вдатися до різних варіантів тиску на країни НАТО. Йдеться не лише про масштабні кібератаки та диверсії проти критичної інфраструктури, а й про можливе використання невідомих озброєних груп або навіть обмежене вторгнення на східний фланг Альянсу. Хоча ймовірність такого сценарію американські аналітики поки що оцінюють як невисоку, вони вважають, що ризик поступово зростатиме найближчими роками.

Перегляд розвідувальних оцінок пов'язують із зміною ситуації фронті. Незважаючи на наступ, російська армія зазнає значних втрат, а українські далекобійні удари все частіше вражають військові об'єкти і нафтову інфраструктуру в глибині Росії. На думку американських аналітиків, саме тиск на Кремль може спонукати Москву до більш ризикованих дій проти європейських союзників України.

Особливу увагу розвідка приділяє східному флангу НАТО. Найбільш уразливими напрямками, як і раніше, вважаються Польща та країни Балтії, де, як вважають західні експерти, Росія може спробувати спровокувати кризу для перевірки ефективності статті 5 Північноатлантичного договору.

У самому НАТО наголошують на тому, що уважно відстежують розвиток ситуації. Представник Альянсу полковник Мартін О'Доннелл заявив, що організація готується до різних сценаріїв розвитку подій та зберігає здатність стримувати будь-яку потенційну загрозу.

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